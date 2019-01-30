影／置身魔法童話城 2019桃園燈會40燈組搶先看

2019-01-30 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



彷彿置身童話故事！2019桃園燈會將於2月12日至2月24日，在桃園三民運動公園（桃園三民主燈區）、桃園汴洲之美橋（水汴頭燈區）、龜山星月橋（龜山燈區）、蘆竹竹夢橋（蘆竹燈區）等4大燈區登場，今年特別結合著名童話元素，融入桃園在地特色，規劃超過40組的特色燈組、共500萬顆LED燈，將桃園打造成為絢麗璀璨魔法童話城。

今日晚間於桃園三民主燈區舉辦試燈儀式，搶先欣賞三民主燈區「桃園幸福城」23個燈組，相較去年新增11個燈組，其中主燈「桃園魔法師」，這座高達11公尺、寬9公尺，以傳統的紮燈工藝，打造魔法師及可愛的發條豬等燈飾。

而魔法師擦亮神燈，將市立總圖書館、桃園捷運、南崁溪印象大橋等建設融合之中，在主燈上還可以看見「桃園捷運列車」隨著燈光展演秀沿著軌道旋轉，象徵捷運綠線如火如荼興建，而一旁可愛的發條豬代表桃園上緊發條，引領大家邁向美好未來。

三民主燈區除桃園魔法師主燈外，青溪橋水面下有超過50個大小不同的星球，將南崁溪化為璀璨星河，還有多組可供民眾「借位拍照」的運動燈組，讓大家化身「桃園之光」，體驗運動魅力。另外象徵甜蜜幸福甜點、玫瑰燈飾，以及寫滿「I LOVE YOU」情人牆，歡迎民眾和情人攜手浪漫賞燈放閃。

市長鄭文燦表示，桃園三民主燈區以阿拉丁神燈結合桃園重要建設，進步迅速如同擦亮神燈帶來各項建設，呈現蓬勃發展帶給大家的幸福感。龜山燈區科技產業發達，以綠野仙蹤童話及巨型機器人表現桃園積極推廣科技及青創產業。水汴頭燈區以胡桃鉗童話之音樂、舞蹈元素展現桃園邁向藝術文化之都的決心。蘆竹燈區以愛麗絲夢遊仙境元素結合在地特色花卉燈飾，展現桃園如夢似幻美景。