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長逾1公里101退役鋼纜製作 「如意生命─ 苗栗」揭幕

2019-01-30 19:45聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

以台北101大樓退役鋼纜製作的苗栗縣政府公共藝術品「如意生命─苗栗」今天隆重揭幕，這件作品由近年享譽國際的雕塑家康木祥創作，後續縣府還將引進雕塑大師朱銘的「人間系列」作品，加上多年前新東大橋楊英風「有容乃大」創作，期盼為苗栗公共藝術創造更高層次的藝術氣息及亮點。

康木祥運用101大樓汰除的升降機鋼纜創作藝術作品，近年來在國際引起矚目及讚賞，德、美等國多處都有他的創作豎立，這次在家鄉呈現的「如意生命─苗栗」，使用長達1公里的鋼纜，花了半年時間創作，一條鋼纜以202條綱絲製成，換算作品使用的鋼絲材料長逾200公里。

苗栗縣政府辦公大樓新建啟用近10年，但公共藝術設置案歷經波折停頓多年，依公共藝術法規，須以公共建築造價百分之一以上經費設置，縣府為此選定出身苗栗的雕刻大師朱銘、康木祥的作品來呈現，昨天在縣府廣場為先完成的「如意生命」揭幕。

作品高約3公尺、寬2公尺，鋼纜的材質以孕育生命的柔軟線條造型呈現，凸顯剛柔並濟的本質；康木祥表示，作品用的鋼纜原先充滿油汙，他邀八德監獄18名受刑人參與清洗，如「十八羅漢」共同合力創作；汰除的鋼纜在重建的縣府新大樓前豎立成藝術創作，處處蘊涵「重生」概念。

康木祥認為，許多公共藝術品並不歡迎觀賞者碰觸，但這件作品不排斥民眾撫觸、擁抱，鋼纜材質也會隨時間逐漸繡蝕，這些都是呈現生命的本質，不需刻意去維護。

揭幕典禮近中午時舉辦，縣長徐耀昌強調外界對這件藝術作品設置曾有「擋煞」等傳言，根本是無稽之談，康木祥已是享譽國際的大師級雕塑家，更是苗栗之光，盼透過他的作品與世界公共藝術接軌，創造苗栗新亮點。

苗栗縣政府大樓前的公共藝術創作「如意生命─苗栗」今天隆重揭幕，以長達1公里的台北...
苗栗縣政府大樓前的公共藝術創作「如意生命─苗栗」今天隆重揭幕，以長達1公里的台北101大樓退役鋼纜製作，創作者康木祥在作品前撫觸他的創作。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府大樓前的公共藝術創作「如意生命─苗栗」今天隆重揭幕，以長達1公里的台北...
苗栗縣政府大樓前的公共藝術創作「如意生命─苗栗」今天隆重揭幕，以長達1公里的台北101大樓退役鋼纜製作完成。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府大樓前的公共藝術創作「如意生命─苗栗」今天隆重揭幕，以長達1公里的台北...
苗栗縣政府大樓前的公共藝術創作「如意生命─苗栗」今天隆重揭幕，以長達1公里的台北101大樓退役鋼纜製作完成。記者胡蓬生／攝影
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公共藝術苗栗縣

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