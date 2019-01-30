豬隻屠宰冒用健康證明 遭依偽造文書送辦

2019-01-30 19:34 中央社 苗栗縣30日電



苗栗縣傳出養豬戶冒用他人名義，偽造家畜健康聲明書進入肉品市場屠宰，遭獸醫及時發現，縣議員質疑非洲豬瘟防疫是否出現漏洞；苗栗肉品市場公司強調，防疫滴水不漏。

苗栗縣議員劉順松今天在議會發言時指出，此案發生在28日，吳姓豬農自備2頭豬送進苗栗肉品市場屠宰，遭屠檢獸醫師發現，出示的家畜健康聲明書竟是冒用另一名徐姓養羊班長名義偽造，徐姓班長得知後，到派出所報案，警方依偽造文書罪嫌將吳姓養豬戶送辦。

劉順松表示，目前國家正全面防堵非洲豬瘟，且年節將至，萬一類似狀況未及時發現，是否出現防疫漏洞？要求苗栗肉品市場說明。

苗栗肉品市場公司總經理李乙廷表示，該事件是吳姓豬農向養豬產銷班購買2頭豬，運往肉品市場夜間屠宰，被把關的中央畜產會屠檢獸醫師抓包健康聲明書有異，且被害徐姓養羊班長當晚也送了2頭羊進場準備屠宰，證明吳姓豬農冒用徐姓班長的簽名。

李乙廷指出，農委會去年7月實施「拔針計畫」後，全台豬隻不再需施打口蹄疫疫苗，但養豬戶若要進行豬隻拍賣或屠宰，都需具備健康聲明書、單一牧場出豬證明。

李乙廷說，苗栗肉品市場拍賣防疫檢疫工作有3部門分別把關，包括豬羊進場時，由動物防疫所獸醫師檢查文件，查核文件無誤後，才進到消毒隧道進入豬欄，由肉品公司進行逐頭售前檢查，檢視有無紅斑、發燒等可疑狀況，第三關則是在夜間屠宰，會由中央畜產會派駐屠檢獸醫師檢查屠體。

他說，這起事件是豬農自備豬隻，夜間進場屠宰，並未進入拍賣市場；吳姓豬農後來也補上豬隻來源產銷班長的相關證明，經檢驗豬隻健康無虞。

李乙廷強調，為防範非洲豬瘟，目前有關防疫檢疫工作格外謹慎，此案也是各單位認真執行把關後才發現，防疫工作絕對「滴水不漏」，請外界放心。