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康木祥鋼纜重生公共藝術 苗縣府廣場亮相

2019-01-30 18:58中央社 苗栗縣30日電

國際雕塑大師康木祥利用台北101退役鋼纜製成藝術品「如意生命-苗栗」今天在苗栗縣府廣場揭幕，對於作品能成為家鄉代表性公共藝術，康木祥很感動，歡迎民眾親近感受它。

雕塑家康木祥出生於苗栗縣通霄鎮，從傳統木雕不斷突破、超越自我，進入當代藝術創作領域，利用台北101退役電梯鋼纜，製成環保再生藝術品，系列作品展示足跡已遍布美國紐約、德國漢堡、柏林等世界各地。

繼2013年在台北101大樓廣場揭幕的「無限生命」以及2015年設置於德國卡斯陸（Karlsruhe）的「如意生命-台灣」之後，康木祥這次為苗栗家鄉打造的「如意生命-苗栗」將永久陳放在苗栗縣府廣場，今天正式揭幕。

「如意生命-苗栗」以生命起源胚胎為形，賦予廢棄鋼纜新生命。苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、監察委員劉德勳、縣府文化觀光局長林彥甫、通霄鎮長陳漢志以及多名縣議員均出席見證，驚嘆康木祥精湛技藝，能將鋼性素材表現得如此柔美；縣議員陳品安對於縣府重視在地國際藝術家以及文化藝術提升，給予高度肯定。

康木祥表示，這件作品由長約1公里的鋼纜環繞而成，最困難處在於凹陷內彎以及收尾部分，須戰戰兢競考慮好下一步，「有如人生道路，思考清楚每一步要如何走下去」，製作過程更邀請受刑人參與清理鋼纜上的重油，在共同創作中，沉澱心靈、思索生命。

康木祥指出，作品形似孕育中的胚胎，代表孕育、太極以及生命的正能量，製作廢棄鋼纜得以重生成為公共藝術，並受到家鄉支持，在縣府廣場「誕生」，別具意義。

「這是件歡迎親近的公共藝術」康木祥說，過去不少民眾對系列作品會去抱、去觸摸，感受它，還有小朋友會從縫隙中窺探鋼纜內部，「我看到都非常感動，這才是公共藝術的價值」，希望透過鋼索轉化正能量，連結周邊環境和全世界。

參觀作品民眾李維芬說，公家機關給人冰冷刻板印象，縣府廣場有了藝術品襯托，增添不少文藝氣息，第一次看到作品感覺像是孕育中的小胎兒，讓身為母親的她感觸格外溫暖。

文觀局長林彥甫表示，這次公共藝術計畫為縣府辦公大樓興建時，依據文化獎助藝術條例規定編列法定預算，經審議委員審議通過，委託出身苗栗藝術大師康木祥創作，設置於第一辦公大樓廣場，未來還有同樣來自通霄的國際大師朱銘的「人間系列」作品，預計5月將座落於縣府大廳內。

苗栗縣公共藝術

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