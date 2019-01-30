春節吃得安心 竹市衛生局抽檢年節食品全數合格

2019-01-30 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



春節將至，為了替民眾把關食品安全上，新竹市衛生局針對各大賣場、傳統市場、年菜餐廳、超市等，展開年節食品稽查專案，抽驗年節應景食品生鮮食品，檢驗結果全數合格。衛生局也呼籲食品業者，應落實自主管理，食材採先進先出、依食品特性注意保存溫度，確實遵守「食品良好衛生規範準則」。

衛生局表示，針對各大賣場、傳統市場、年菜餐廳、超市、南北雜貨、網購食品、食品製造場所等，抽驗年節應景食品生鮮肉品、魚、蝦、香腸、水餃皮等共計61件，檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑、重金屬、衛生標準、甜味劑等項目，檢驗結果全數合格。

除抽驗年節應景食品，衛生局也針對販賣年節食品的年菜餐廳、網購食品業者及販賣業者進行查核，查核項目包括食品良好衛生規範、食品來源、標示、食品業者登錄、定型化契約、產品責任險等，目前已查核110家，查核結果皆符合規定。

另外，為加強豬肉肉品的源頭管理，衛生局查核販售豬肉肉品來源的傳統市場、賣場、餐飲場所、攤販等，共查核48家，來源均符合規定。為遏止黑心食品流入市面，衛生局在春節期間食安稽查不停歇，要讓民眾吃得安心、放心。

衛生局局長吳昭軍表示，民眾選購年節食品應盡量選擇完整包裝及標示的產品，並提供選擇肉品的5個小撇步：

1.外觀判斷：包裝完整、色澤鮮紅、無異味、彈性佳。

2.合格標章：如傳統市場溫體豬肉要有防檢局屠宰合格，超市的冷藏、冷凍肉要有台灣優良農產品（CAS）或產銷履歷農產品（TAP）。

3.正確標示：要有品名、重量、內容物名稱、製造廠商名稱及地址及有效日期。

4.選購地點：環境乾淨，溫度控制設備良好。

5.妥善保存：應最後再購買肉品，回到家後立即放入冰箱保存。

衛生局也呼籲食品業者，應落實自主管理，食材採先進先出、依食品特性注意保存溫度，確實遵守「食品良好衛生規範準則」。使用食品添加物時，應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的規定，正確使用食品添加物，避免過度添加，違者將依食品安全衛生管理法第47條處新臺幣3至300萬元罰鍰。