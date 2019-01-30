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苗議員提案刪除議長主導審查會組成權力 表決未過關

2019-01-30 14:53聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

苗栗縣議會4個審查會成員及召集人都由議長擬定，民進黨團、議會改革連線等今天聯手提臨時動議案，建請修正議事規則，改為議員自主登記及推舉召集人，意味刪除議長這項權力，引起支持與反對陣營攻防，最後動用本屆議會首次表決，結果僅10席支持，未能通過。

縣議會設民政、財政、教育與建設4個分組審查會議，所有議案經分組審查後才會大會2、3讀，過去以建設組最熱門，近年縣府財政不佳，民政組變成搶手，依縣議會議事規則第59條規定，各審查會人數、人選及召集人都由議長擬定，提出大會通過。

民進黨議員陳光軒提臨時動議案，建請修改議事規則，各審查會成員改為每年第1次定期會由議員自行登記，人數超過則在大會抽籤，並由委員會成員推舉召集人，民進黨團、議會改革連線及國民黨議員張淑芬共8名議員附議。

陳光軒、黎煥強、曾玟學等議員認為，全省有多個縣市議會都是由議員依自身的專業、興趣等自行加入審查會，額滿則採抽籤，立法院各委員會也是如此，並強調提案並非針對議長鍾東錦，而是希望能建立制度，符合公平、民主及問政更透明公開；無黨籍縣議員禹耀東也主張現行規定不符合民主程序，也未尊重議員，支持修法。

縣議員徐功凡、林寶珠、徐功凡、徐永煌及張顧礫等則認為，議長是經過半議員投票支持產生，且各分組委員會組成前，也徵詢各黨團、議員意見，組成後議員可以互換或到不同的委員會列席觀摩學習；原住民議員黃月娥、楊文昌則強調原住民事務都在民政組，他們一定要在民政組，都主張維持現行方式，余文忠則提議表決。

議長鍾東錦裁示終止討論進行表決，經舉手表決僅10人支持陳光軒的提案，未過半並未能通過，鍾東錦也表明立場說，此議題他也願意討論， 該怎麼修正，歡迎年輕議員到議長室坐，再花點時間討論。

苗栗縣議會民進黨團、議會改革連線等今天聯手提臨時動議案，建請修正議事規則，各分組...
苗栗縣議會民進黨團、議會改革連線等今天聯手提臨時動議案，建請修正議事規則，各分組審查會改由議員自主登記及推舉召集人，但表決未通過。記者黃瑞典／攝影
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苗栗縣議會議長鍾東錦（中）強調，議事規則該怎麼修正，歡迎年輕議員到議長室，再花點...
苗栗縣議會議長鍾東錦（中）強調，議事規則該怎麼修正，歡迎年輕議員到議長室，再花點時間討論。記者黃瑞典／攝影
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