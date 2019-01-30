幼兒園最好的生命教育 園遊會義賣所得助弱勢

2019-01-30 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市育仁幼兒園每年舉辦園遊會，親子一起動手炒麵、製作蘿蔔糕等食物，及家中二手物資義賣，所得捐助弱勢家庭，今年義賣2萬多元，園方與幼兒一起挑選購賣衛生紙等民生物資，今天上午捐到苗栗市公所，代發放到弱勢家庭，市長邱鎮軍代表接受，回贈感謝狀、春聯，並招待小點心。