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幼兒園最好的生命教育 園遊會義賣所得助弱勢

2019-01-30 13:20聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市育仁幼兒園每年舉辦園遊會，親子一起動手炒麵、製作蘿蔔糕等食物，及家中二手物資義賣，所得捐助弱勢家庭，今年義賣2萬多元，園方與幼兒一起挑選購賣衛生紙等民生物資，今天上午捐到苗栗市公所，代發放到弱勢家庭，市長邱鎮軍代表接受，回贈感謝狀、春聯，並招待小點心。

邱鎮軍說，幼童參與義賣助人是最好的生命教育，從小扎根惜福、知福，不是只有手心向上，體驗手心向下幫助他人。

苗栗市育仁幼兒園園遊會義賣所得捐助弱勢，市長邱鎮軍代表接受。記者范榮達／攝影
苗栗市育仁幼兒園園遊會義賣所得捐助弱勢，市長邱鎮軍代表接受。記者范榮達／攝影
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義賣弱勢家庭幼兒園

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