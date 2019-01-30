北漂青年過年返鄉備感壓力...「曾想以死逃避」

2019-01-30 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



年節將近，有許多民眾期待放假，但也有人卻「恐鄉」，可能離開家鄉一段時間，習慣忙碌工作，害怕返鄉後與家人之間的相處，一時無法適應生活步調的改變，導致心情低落、憂鬱，桃園市衛生局春節期間，主動提供24小時協談專線1995服務，藉由即時的傾聽與支持，提供民眾關懷與陪伴，協助度過低潮期。

2年前的小年夜半夜，一名30歲的小中撥打衛生局24小時協談專線，訴苦因學歷不好、經濟與工作等原因，遭家人或親戚朋友指責與數落，所以他選擇離鄉背景在外打拼。但每逢過年返鄉，讓他倍感壓力，甚至想要以死來逃避。透過1995專線接線人員陪伴安撫情緒，同時轉介給桃園市關懷訪視員，協助小中面對問題的其他選擇。

衛生局統計，106、107年過年期間，「24小時協談專線」將近有400多通民眾來電，求助原因包括家庭問題、人際問題及憂鬱焦慮，加上因過年期間，和家人互動密切，民眾因家庭或情感因素、人際關係及憂鬱傾向造成情緒困擾，致心情低落、失去動力、甚有輕生念頭。再24小時協談專線心理衛生人員的引導，幫助民眾重新整理思緒，再次找回自我價值與肯定，引導正向思考，換個角度看事情，勇敢踏出生命的下一步。

衛生局副局長蘇柏文提醒，民眾若有情緒困擾、心情低落時，可撥打24小時生命線協談專線1995（要救救我）、張老師專線1980（依舊幫您）及衛生福利部安心專線0800-788-995（請幫幫，救救我），獲得適當的傾聽與心理支持，但如情緒困擾已嚴重干擾正常生活功能時，請儘快尋求醫療專業人員協助，相關資訊可上「桃園市社區心理衛生中心」網站(https://www.tycg.gov.tw/mental/)查詢。