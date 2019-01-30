新課綱上路 選修課多出1.5倍老師憂

2019-01-30 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



12年國教課綱8月將上路，高中課程將多出1.2到1.5倍的選修課，不少學校開始因應，但卻讓老師苦惱新課程排課困難、教師團體也憂心老師員額不足問題，也有學校擔心腹地小、校舍不夠，因對新課綱是一大挑戰。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，新課綱上路後高中端影響最大，因為高中不像大學上選修，選修課大增難有足夠教室應對，且多半有限定時段或固定教室，未來可能全部排定在每周某一堂課，諸多限制將使得老師們排課困難。

她說，現在平均每位老師每周幾乎都超額上課3到4節，屆時新課綱上路，必然會有更多超時上課問題，但目前教師員額不足，到時候即便有好的課程、足夠的鐘點費，還是沒有老師能上課。

也有高中校長提到，該校創立4、50年，校舍久未整建、腹地也不大，如今要配合新課綱，得安排出教室空間讓學生上課，但校舍不足讓學校十分傷腦筋；有老師則表示，新課綱對老師都是未知挑戰，雖有許多協助資源，但仍擔心課程安排不如學生、家長期望。

市府教育局高級中等教育科長林光偉指出，針對校園可能有校舍不足、沒有足夠空間因應選修課程，市府去年已搭配各校課程，進行空間盤點，並依各校需求協助增設自主教室、設備等，短期也會補助腹地小、教室不足的學校，臨時以活動中心或禮堂等空間區隔運用。

林光偉說，教師員額目前是由中央訂定有員額控管，普通高中每班2人、每4班多1人，平均每班有2.25人，不過桃園國立高中已改隸市立，今年也將進行高中教師甄試，中央也將針對員額不足補助超額鐘點費，屆時可舒緩員額不足問題。