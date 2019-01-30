都市計畫既成道路不徵收 土地正義迢迢難以期待

2019-01-30 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市華民路因政府未徵收取得用地， 一卡就是10年，華民路並非個案，但各級政府卻有意或無意坐視大法官會議早於1996年解釋「籌措財源逐年辦理或以他法補償」，既成道路成了「護身符」不徵收，地主又背負沉重「既成道路」之名，有失公平正義。

既成道路徵收問題迭有爭議，大法官會議1996年解釋，認為既成道路符合一定要件而成立公用地役關係，地主既已無從自由使用，因公益犧牲財產利益，國家自應依法律規定辦理徵收給予補償，各級政府如因經費困難，不能全面徵收補償，有關機關也應訂定期限籌措財源逐年辦理或以他法補償。

此外，若道路範圍內私有土地均辦理徵收，僅因既成道路有公用地役關係，而以命令規定繼續使用，如果沒有同時徵收補償，顯與平等原則相違。

華民路就是典型案例，2009年開通之初，僅就新闢道路部分徵收用地，社區內當成既成道路，都市計畫限制土地利用，又不去徵收，地主反彈設置路障主張權益，形同封路雖有可議之處，但政府坐收「便宜」也不可取，華民路一卡就是10年。

大法官會議解釋20多年過去了，但各級政府少見努力，落實逐年辦理或以他法補償私人「既成道路」，苗栗市近10年徵收用地，開通8條都市計畫8公尺寬道路，另有1條市民代表會已通過預算，今年將會推動執行，苗栗市已經算是相對有進度。