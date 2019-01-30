好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放12天

2019-01-30 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台開新埔雲夢山丘宣布，將在農曆春節期間舉辦「花鳥溫泉季」，歡迎鄉親在2月6日(大年初二)到2月17日(年初十三)到新埔走春，免費入園。這次可在雲夢山丘漫步「花知道」觀賞茶花、看台灣最多共1100多種與15000棵茶花、走「百佛道」身心靈養生、至雲水觀擲筊祈福搏金幣、泡腳溫泉、看孔雀、五色鳥等，體驗享受園區八大景點，來一趟養生元氣走春之旅。

為慶祝新春豬年，大年初二當天早上11點15分在雲水觀將發送限量200個開運祈福紅包，由現任新竹縣長楊文科、兩位前縣長邱鏡淳、范振宗與台開集團董事長邱復生共同發送，內含福氣金幣一枚與一元美金紙鈔，象徵一元復始，萬象更新，一整年好福氣、好運氣。

同時這次開放環山健走步道，自蘭花園再上走至雲水觀擲筊祈福搏金幣，到龍頭觀景台太極禪坐，追求身心靈安定，再步行下山參加茶文化體驗，品茶種類有新埔紅茶、新埔綠茶與泰崗岩茶等。

園區新增250公尺長的「花知道」：成排盛開1500棵，是台灣最多種茶花大道，有最香的茶花「姬」、茶梅界中美人「早珍珠」茶花及台灣自行培育「夢娜玫瑰」、香格格、天香、黃花等，一路直達龍頭觀景台。另新設長約350公尺之「百佛道」：由日本建築大師隈研吾規劃設計，石造朝聖之路直通龍頭觀景台，新的豬年開始，給自己滿滿的正向養生好元氣。