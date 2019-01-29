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明新科大與菲律賓大學合作 讀一次可獲兩國文憑

2019-01-29 19:39聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

明新科技大學與菲律賓亞當森大學跨國合作雙聯學位，兩校雙聯學制首批學生共15位學生其中兩位在最近畢業。明新科大校長林啟瑞表示，雙聯學位的學生同時擁有兩個學校的文憑，此次亞當森大學已有兩位學生首度取得兩校學位，將具有很大的就業優勢，會是台灣企業跨足海外設廠或據點的種子人才。

林啟瑞表示，菲律賓就業是以國際移工的勞動力輸出為主，有英文語言的優勢，雙聯學制的學生，經由交換來台灣學習課程與業界生產實務的體驗，對台灣的公司運作會有相當的瞭解。

林啟瑞說，兩校雙聯學制首批學生共15位學生其中兩位在最近畢業，另有13位學生預計將在6月參加夏季畢業典禮，第二批及第三批學生分別預計在2020年及2021年畢業。這些雙聯學位的學生，簡言之就是「同時擁有兩個學校的文憑」，對於未來就業幫助很大。

明新科大副國際長梁若輝表示，明新科大於2012年底前往菲律賓亞當森大學簽訂工程教育合作，啟動雙聯學制序幕，雙聯學制就以機械工程系的「機電整合學程」為主體，2013年在台灣駐菲律賓代表處(TECO)的見證下，兩校正式簽訂雙聯學制協議備忘錄。

梁若輝說，雙聯學制學生在明新的2年期間，要修習機電整合相關的課程知識與實務技能，並在一年內分組完成一個綜整性的實務專題，最後一學期還安排到台灣的廠商進行校外實習，進行實際的職場體驗，以獲得更深入的業界經驗，作為未來就業的準備，中間也學習中文及台灣的文化傳統。

林啟瑞表示，畢業生具備紮實的工程理論基礎與實作實務經驗，又有在台灣學習、生活、工作的經驗，特別適合在菲律賓的台商或在台灣的國際公司。

林啟瑞提到，雙聯學制的教育學習模式，相當於40年前台灣許多留學生到國外求學，畢業後留在當地就業，是完全相同的概念。透過如此雙聯學制的教育模式，將會是學生、學校、產業的三贏新契機。

明新科技大學與菲律賓亞當森大學跨國合作雙聯學位，兩校雙聯學制首批學生共15位學生...
明新科技大學與菲律賓亞當森大學跨國合作雙聯學位，兩校雙聯學制首批學生共15位學生其中兩位在最近畢業。圖／明新科大提供
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