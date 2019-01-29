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新竹幸福兒童城市都是假的？ 時代力量黨團轟市府

2019-01-29 19:17聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市議會時代力量黨團今天針對市轄登記有案的幼兒園發生幼童遭教保人員打巴掌及教保員踩踏小孩手掌事件，認為市府調查報告一再延宕且未懲處，今與人本基金會共同召開記者會，市議員林彥甫和蔡惠婷說，事發已2個多月，但市府調查報告不但遲未公布，且未懲處施虐教保人員，質疑「竹市幸福兒童城市都是假的！」。

林彥甫說，幼兒園1天發生打小孩3次的情形，難道不構成「惡意」施暴嗎？難道真要出人命才算「惡意」？整個事件發生2個多月了，但相關的教保人員並未受到懲處，雖這名教保人員已離職，卻無法通報全國做預警作用，市府僅做到查出有不當管教，卻對教保人員無任何懲處。

蔡惠婷也說，這樣的教保人員若未通報全國，等於還能到其他幼兒園教小孩，不就等於其他幼兒園的孩子都處在可能被施虐的恐懼中？市府不能僅依調查小組的調查結果就毫無作為，更應該針對兒虐事件有相關的處理流程和預防機制，不能等發生事情才後悔挽救或震怒。

新竹市府教育處特前科長邱琬庭說，市府第一時間就要求園方解聘教保人員，後續則委由調查小組專案調查，依據調查小組的調查結果，認為這名教師確實有不當管教事實，園方也應後續追蹤輔導，但依據調查小組的深入了解和調查，其調查結果認為這名教保人員並非「惡意」，因此無法適用「兒權法」通報全國，但市府已依相關罰責開罰幼兒園。

針對開罰部分，時代力量黨團認為，市府僅針對幼兒園有雇用非教保人員及事件未及時通報開罰共4萬8千元，對幼兒園根本不痛不癢，也沒有裁罰到打小孩的教師，根本沒有意義。

邱琬庭說，目前這項調查報告已出爐，已呈報上級簽核中，市府後續都有追蹤了解並提供輔導與協助，未來針對這名教保人員可能又到其他幼兒園教小孩情形，市府會審慎清查各幼兒園的教保人員條件，提供家長和幼兒保障。

新竹市議會時代力量黨團市議員林彥甫（左二）和蔡惠婷（中）針對竹市幼兒園教師虐童事...
新竹市議會時代力量黨團市議員林彥甫（左二）和蔡惠婷（中）針對竹市幼兒園教師虐童事件，抨擊市府調查報告一再延宕，且對教保人員沒有任何懲處。記者張雅婷／攝影
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新竹市議會時代力量黨團市議員林彥甫（左一）和蔡惠婷（左二）針對竹市幼兒園教師虐童...
新竹市議會時代力量黨團市議員林彥甫（左一）和蔡惠婷（左二）針對竹市幼兒園教師虐童事件，抨擊市府調查報告一再延宕，且對教保人員沒有任何懲處。記者張雅婷／攝影
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