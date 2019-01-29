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華山攜手台電檢修用電 弱勢長者安居迎新年

2019-01-29 19:07中央社 苗栗縣29日電

苗栗市鄭姓老婦與弱勢兒子以撿拾回收物維生，母子租屋居住的老舊平房堆滿雜物，華山基金會今天會同台電志工到府協助清理、檢修用電設備、線路，讓老婦人安心迎新年。

86歲鄭姓老婦人是華山基金會苗栗愛心天使站照顧個案，她與60多歲的弱勢兒子相依為命，兩人租屋居住的老舊磚造低矮平房位於市場狹窄巷內，屋內外又堆滿平日四處撿拾的資源回收物，天使站志工每次訪視都對老奶奶居家環境感到憂慮。

適逢農曆新年將近，華山基金會今天結合台電苗栗區營業處志工，共同為鄭姓老婦清理家園、送上愛心物資，並協助房屋內線健檢、更新不良用電設備，並教導安全用電方法，守護弱勢長輩居家安全。

台電苗栗區處副處長蘇英賢率領台電志工到場後，發現屋內部分電線年久失修，安全堪慮，協助將不良電線、開關、燈管更新，並清出10大袋回收物垃圾，有志工見老婦人不捨丟棄，還主動出價新台幣1000元「購買」清運。

經過整頓的房舍頓時清爽不少，最後志工們在門口貼上春聯，增添喜氣；鄭姓老婦也露出開心笑容，直說家裡煥然一新會招財運，「如果中獎要和志工分享」。

蘇英賢指出，台電的工作是點亮台灣，同仁們長期響應華山基金會「愛老人愛團圓」活動，今年除捐贈6萬元100份年菜經費外，更透過實際行動，走進最需要服務的地方，希望這份光和熱普及到弱勢、獨居長者。

台電志工指出，屋內電線年久易發生絕緣外體龜裂，或是開關箱潮濕、灰塵堆積等，易造成短路、漏電等安全疑慮，一般建議室內線路逾10至15年，應檢修汰換，確保居家安全。

台電愛心獨居
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