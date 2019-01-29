鄭文燦陪寒假營隊學童遊戲 提醒防3C產品傷視力

2019-01-29 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



國立中正大學第15屆桃園地區高中聯合校友會，在平鎮區文化國小，舉辦為期4天的「桃氣孩子長大人」寒假營隊。桃園市長鄭文燦今天出席營隊活動，親切的與學童大玩接龍等互動遊戲，也不忘提醒學童，看手機、平板電腦，每15分鐘要記得讓眼睛休息一下，避免這些3C產品成為學童的「視力殺手」。

桃園市府青年事務局鼓勵大專院校青年投入志願服務，利用寒暑假期間舉辦各具特色營隊，今年寒假總計10所大專院校、共計488名大專青年志工參與，吸引近千名國小學童共襄盛舉。青年志工規劃設計各種有趣營隊活動，讓學童可以放下課本，擁有更精采營隊生活體驗。

青年局局長顏蔚慈表示，參與大專院校包括國立中央大學、中央警察大學、中原大學、國立師範大學、國立臺北教育大學、國立臺北商業大學、國立中正大學、國立成功大學、東吳大學、淡江大學等。

返鄉服務的青年志工，以桃友會、桃園地區高中聯合校友會，加上大專院校課外活動組老師團隊等。營隊內容包含小小職場體驗、創客與科學教育，結合人文歷史及生活時事的大地遊戲、手工健康餐、團隊爭霸競賽等。