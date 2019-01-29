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全台首座原住民族教育推廣中心在竹縣 今天動土

2019-01-29 15:28聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣五峰、尖石兩個原鄉部落，有許多家長將孩子送到山下的竹東鎮上讀書，為了讓這些「城市漂流」的孩子們獲得更好的教育及照顧，縣府規劃在竹東打造有依歸、照顧功能平台、職訓、教育功能，及文化故事傳承的「新竹縣原住民族教育推廣中心」，今天舉行動土儀式，並由原住民耆老祈福，保佑施工順利。

新竹縣長楊文科表示，許多原鄉部落的家長，不管路途多麼遙遠，堅決讓孩子們到竹東鎮上讀書，且在竹東鎮上租房安頓孩子，但為維持生計家長又必須在山上工作，無法就近照顧孩子，因此衍生很多社會問題。

楊文科指出，縣府將打造的多功能空間，是台灣第一座原住民教育推廣中心，非常具有意義 ，竹東、五峰及尖石的原住民人口約有1萬8000多人，這座教育推廣中心將肩負推動原住民教育、文化、就業等面向的發展，也讓原住民鄉親有工作落腳的地方，相信大家團結一起，讓原住民有更好的發展。

此案經費為4500萬，委託築匠建築師事務所設計，李斯緯建築師事務所監造，永發營造工程股份有限公司承攬，預計109年竣工。規劃興建地上三層的大樓，以半戶外設計二樓平台，塑造天際線計劃量體的造型，創造室內外之空間串聯與應用。

「新竹縣原住民族教育推廣中心」興建地點選在竹東鎮中山路上的中山國小對面，設計的意象是根據泰雅族起源的巨石傳說，將水與石頭比喻為原住民的女性與男性，在生活上互相幫忙，在大自然的懷抱中，組成家園與聚落，更期盼此教育推廣中心，能成為一個充滿友善、互助的「城市部落」。

新竹縣政府指出，「新竹縣原住民族教育推廣中心」興建地點選在竹東鎮中山路上的中山國...
新竹縣政府指出，「新竹縣原住民族教育推廣中心」興建地點選在竹東鎮中山路上的中山國小對面，設計的意象是根據泰雅族起源的巨石傳說。記者陳斯穎／攝影
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縣府規劃在竹東打造有依歸、照顧功能平台、職訓、教育功能，及文化故事傳承的「新竹縣...
縣府規劃在竹東打造有依歸、照顧功能平台、職訓、教育功能，及文化故事傳承的「新竹縣原住民族教育推廣中心」，今天舉行動土儀式。記者陳斯穎／攝影
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