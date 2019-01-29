影／香山海水川溪受汙染 民進黨團：應嚴懲業者

2019-01-29 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



日前新竹市香山區海水川溪遭不肖廠商鑫磊水泥製品公司汙染，新竹市環保局第一時間採樣送檢後，據工研院綠環所最新檢驗報告指出，廠商桶槽外洩之液體含有《水汙法》公告之有害物質「酚類」，部分地區的水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量則超過放流水標準。對此，新竹市議會民進黨團今天舉行記者會提出「嚴懲違法業者」、「落實代位求償」、「建立預防機制」共3點訴求。

黨團表示，鑫磊水泥製品公司在未登記的廠區設立儲存槽並進行生產作業，先有規避檢查之意圖，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到污染，耗費大量社會成本復原；由於該案已由新竹地檢署偵辦中，如今檢驗結果出爐，民進黨團呼籲，應以最嚴格的《刑法》第190-1條起訴，嚴懲違法業者。

另外，海水川溪兩側有零星農地與菜園，若小農對於農作物、農地是否遭受污染有所疑慮，民進黨團要求市府設立專責窗口，提供民眾進行諮詢，必要時協助民眾展開代位求償。

針對環境禁不起再一次的汙染傷害，黨團也要求市府應全面掌握本市水泥產業相關業者，對其廠區進行總體檢，查看是否有造成水汙染之虞，若有相關情事，應即刻開罰並要求限期改正。此外，無論是北區、東區或香山區都存在工廠、農地混雜的區域，市府應正視落實灌排分離的問題。