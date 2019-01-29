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影／香山海水川溪受汙染 民進黨團：應嚴懲業者

2019-01-29 15:26聯合報 記者張雅婷╱即時報導

日前新竹市香山區海水川溪遭不肖廠商鑫磊水泥製品公司汙染，新竹市環保局第一時間採樣送檢後，據工研院綠環所最新檢驗報告指出，廠商桶槽外洩之液體含有《水汙法》公告之有害物質「酚類」，部分地區的水體採樣，氫離子濃度與化學需氧量則超過放流水標準。對此，新竹市議會民進黨團今天舉行記者會提出「嚴懲違法業者」、「落實代位求償」、「建立預防機制」共3點訴求。

黨團表示，鑫磊水泥製品公司在未登記的廠區設立儲存槽並進行生產作業，先有規避檢查之意圖，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到污染，耗費大量社會成本復原；由於該案已由新竹地檢署偵辦中，如今檢驗結果出爐，民進黨團呼籲，應以最嚴格的《刑法》第190-1條起訴，嚴懲違法業者。

另外，海水川溪兩側有零星農地與菜園，若小農對於農作物、農地是否遭受污染有所疑慮，民進黨團要求市府設立專責窗口，提供民眾進行諮詢，必要時協助民眾展開代位求償。

針對環境禁不起再一次的汙染傷害，黨團也要求市府應全面掌握本市水泥產業相關業者，對其廠區進行總體檢，查看是否有造成水汙染之虞，若有相關情事，應即刻開罰並要求限期改正。此外，無論是北區、東區或香山區都存在工廠、農地混雜的區域，市府應正視落實灌排分離的問題。

環保局副局長洪明仕表示，海水川溪的汙染，與業者花了2天時間將打撈出80公斤死魚、回收40噸受汙染水源，並投入百人次的人力清出4千立方米的汙泥，皆放置於鑫磊水泥製品公司廠區內列管，並以塑膠防水布覆蓋，當天鑫磊水泥製品公司也已被要求停業，目前所有汙染物由新竹地檢署派人查驗，現在附近民眾可以安心過年，不用害怕生活在汙染物中。

海水川溪的汙染，環保局與業者花了2天時間將打撈出80公斤死魚、回收40噸受汙染水...
海水川溪的汙染，環保局與業者花了2天時間將打撈出80公斤死魚、回收40噸受汙染水源，並投入百人次的人力清出4千立方米的汙泥，皆放置於鑫磊水泥製品公司廠區內列管。圖／環保局提供
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新竹市議會民進黨團今天針對日前新竹市香山區海水川溪遭不肖廠商鑫磊水泥製品公司汙染...
新竹市議會民進黨團今天針對日前新竹市香山區海水川溪遭不肖廠商鑫磊水泥製品公司汙染提出「嚴懲違法業者」、「落實代位求償」、「建立預防機制」共3點訴求。記者張雅婷／攝影
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海水川溪的汙染，環保局與業者花了2天時間將打撈出80公斤死魚、回收40噸受汙染水...
海水川溪的汙染，環保局與業者花了2天時間將打撈出80公斤死魚、回收40噸受汙染水源，並投入百人次的人力清出4千立方米的汙泥，皆放置於鑫磊水泥製品公司廠區內列管。圖／環保局提供
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