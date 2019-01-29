竹市小萌警出動宣導 安心過好年

2019-01-29 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



因應108年農曆春節將屆，新竹市警察局為讓大小朋友了解警察勤務，發揮創意以幽默詼諧的動作及文字，描述警察於春節期間工作的點滴，找來有攝影專長的員警及年輕帥氣的新生力軍、小萌警擔任小學弟角色，配合學長執勤，小萌警可愛模樣，令人吸睛。

新竹市警察局為讓新竹市民歡度農曆春節假期，將全心致力於三大工作主軸，包含「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」。在治安方面，將警力與協勤民力整合，積極推行防竊、防搶、防詐騙宣導、並加強取締職業性賭場、維護金融機構安全、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品及打擊詐欺等重點工作。

在交通方面，採機動、彈性與即時交通疏導為手段，在新竹市重要交通樞紐及易肇事路段，加強稽查及防制作為，有效疏導交通並藉以降低事故的肇事率，並成立交通監控中心，將易壅塞路段路口監視器畫面整合，進行即時路口監控（e視訊巡邏），一旦發現交通壅塞，立即派員機動前往疏處，全力維護春節期間新竹市交通順暢。

在為民服務部分，提供協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護，強化居家安全、失蹤人口返家團圓及結合民力服務社區等工作。另，春節期間如需提領鉅額款項時，可向警方申請協助護送。