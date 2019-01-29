新竹轉運站春節加開班次 部分路線有優惠

2019-01-29 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹轉運站發車路線共有10條路線，每日搭乘人數約5千人次，假日、連假前夕更高達8千至1萬人次，加上最繁忙站點清大站上車人數，更可高達3萬人次左右。交通處倪茂榮處長表示，春節連續假期間為讓民眾皆能順利返鄉，市府已請各客運業者應視人潮情形，機動加開班車，以利疏運。

交通處表示，為疏運返鄉民眾，交通處與客運業者已做好了準備，另配合春節連假疏運，自春節連假2月1日零時起至10日24時止，新竹轉運站部分路線提供優惠折扣，平均約為原價85折。

新竹客運副總黃文義也指出，新竹客運已與遊覽車業者簽約，並報請上級主管機關核准，新竹客運已準備好機動加開班次服務旅客；國光客運新竹站張瑞章站長表示，為因應春節連假返鄉人潮，國光客運已經備妥車輛，並已報上級主管機關核准，將視實際人潮情形，隨時調度加開班車，讓民眾能夠順利搭車返鄉。