竹縣元宵卡哇伊小提燈 2月23、24日搶先發放

2019-01-29 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為迎接新春豬年並配合新埔元宵活動，新竹縣縣府交通旅遊處特別製作「豬事大吉」小提燈，提燈設計融入客家花布意象、縣花茶花作為2019新年元宵小提燈創意發想。圖／縣府提供 分享 facebook 為迎接新春豬年並配合新埔元宵活動，新竹縣縣府交通旅遊處特別製作「豬事大吉」小提燈，提燈設計融入客家花布意象、縣花茶花作為2019新年元宵小提燈創意發想，並取其「豬」的諧音（諸），象徵新的一年諸事皆順暢、諸事皆興旺的意義。

縣府指出，本次提燈特別多了一項巧思，除了提燈主要的大豬之外，還特別增加了一隻小豬隨侍在旁，響應縣府鼓勵鄉親多生育的計畫，象徵好運連連、豬玉滿堂、豬凡順遂的一整年即將展開。新竹縣長楊文科特別提早預祝大家新年快樂，希望大家年假期間也要注意身體健康，也歡迎大家一起來索取可愛的小提燈!

「豬事大吉」小提燈配合新埔元宵活動，預計於2月23日開始發放，有關小提燈發放資訊如下：

（一）兌換日期：108年2月23日至2月24日下午5點30分開始發放

（二）兌換地點：2月23日（星期六）在新埔鎮藝文廣場2月24日（星期日）在新埔鎮新埔國中

（三）兌換數量：預計2天共發放3,000個（數量有限，送完為止）

（四）兌換方式：只要完成下列一項活動，即可兌換「豬事大吉」小提燈1個

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