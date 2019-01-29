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想讓癌末父見證終身大事 醫院志工總動員辦文定

2019-01-29 11:35聯合報 記者郭政芬╱即時報導

讓交誼廳華麗變身的漂亮文定會場。圖／醫院提供
讓交誼廳華麗變身的漂亮文定會場。圖／醫院提供
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「我想讓住院中的老父親參加我的終身大事！」台大新竹分院一名腫瘤末期的病人女兒石小姐，想完成父親完成最後的心願，參與自己的終身大事，日前選擇在醫院文定。儀式開始前的短短3小時，醫院志工總動員，讓病房的交誼廳華麗變身，家屬們眼眶泛淚，直呼感謝。

台大醫院新竹分院社會工作室主任林世媛說，這一幕讓她難忘。志工隊長魏淑媛也表示，「這是我們能給予的最好祝福，希望病人和家屬有個美好回憶」。

林世媛說台大醫院新竹分院這一群穿著綠背心、不求回報、默默為病人及家屬付出的志願服務隊(簡稱志工隊)成立近30年來，從草創初期的8名志工，成長至目前志工擁有成員共220人，分14小組於全院各個角落提供各項服務，目前是新竹地區具規模的志工隊。

連農曆春節、甚至SARS期間也不曾間斷。同時也主動走出院外，到社區宣導器官捐贈理念、服務社區弱勢等等，優異的表現已連續18年榮獲新竹市志願服務業務評鑑「特優獎」。

一般民眾走進醫院，往往第一時間會有志工主動上前詢問需要什麼服務，舉凡借輪椅、協助民眾量記血壓數據讓他好與醫師溝通，或是指引診間方向等，在醫院裡面都可以看到他們熱情的身影。志工隊成員來自於各行各業以及院內外退休員工，各個身懷絕技臥虎藏龍，有書法、插花、或是以音樂表演為專長的志工，為等候病人提供心靈療癒，最特別的還有擅長場地布置的氣球高手。舉凡醫院的護理師慶祝大會或是記者會等都可以見到氣球高手的巧手作品。

林世媛表示，這些志工夥伴對醫院有極高的認同感與向心力，與醫護人員互動良好，還曾有巧手志工與護理師共同設計給病人使用冰敷袋、小兒約束板，甚至自掏腰包縫製上千個冰枕袋供急診病人使用，或製作血氧測定儀的護套以保護珍貴的儀器等，是醫院與病人之間的溝通橋樑，為醫院注入一股溫馨氣息。

協助病人抄寫下血壓數據，方便與醫師溝通。圖／醫院提供
協助病人抄寫下血壓數據，方便與醫師溝通。圖／醫院提供
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志工隊成員來自於各行各業以及院內外退休員工，各個身懷絕技臥虎藏龍，還有擅長場地布...
志工隊成員來自於各行各業以及院內外退休員工，各個身懷絕技臥虎藏龍，還有擅長場地布置的氣球高手。圖／醫院提供
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協助醫院記者會的會場布置。圖／醫院提供
協助醫院記者會的會場布置。圖／醫院提供
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新竹台大醫院護理師
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