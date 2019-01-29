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上廁所很享受！這座公廁像美術館 還設免治馬桶

2019-01-29 10:52聯合報 記者張雅婷╱即時報導

家裡有免治馬桶不稀奇，但公廁有免治馬桶，可就相當少見了，新竹市護城河公廁使用率很高，但是外觀老舊、潮濕，女廁數量也不足，因此新竹市府針對護城河公廁環境改善工程時，除了結構及設備更新，也增加女廁間、設置親子殘障廁所，及提升照明採光等，包含無障礙廁所都設置免治馬桶，今天正式啟用，成為竹市第一座裝免治馬桶的公廁。

新竹市長林智堅表示，感謝環保署自102年起共補助竹市整修21處、新建1處公廁，今年也獲得補助，將投入超過2千萬，改造市府、南門市場、影像博物館、青青草原等共46座公廁；未來，將根據護城河公廁經驗，持續為公廁裝置免治馬桶，讓更多市民享有舒適、幸福的如廁經驗。

而護城河公廁經過重新設計，使用美學又實用的耐候鋼，把公廁變得像美術館，林智堅表示，「這不是生鏽，是刻意設計的樣貌」，他說護城河公廁不僅新設親子和無障礙等友善設施，還試辦裝設免治馬桶，翻轉過去公廁髒臭濕的形象，是新竹市第一座免治馬桶公廁，也是地方政府在開放空間，裝設免治馬桶的全國首例。

都發處長陳凱凌表示，廁所改造工程是串聯新竹之森間各步行廊帶之縱橫連結點，試圖透過街區景觀的改造，提供一個舒適的節點空間，讓步行者在都市步行途中，緩下腳步欣賞竹塹舊城之美，並提供一個舒適的如廁環境，他說，未來將與市府持續完善竹市人行廊帶網絡，讓市民在市區就能享受綠意盎然的休憩空間。

新竹市護城河公廁成為竹市第一個有設置免治馬桶的公廁，今天啟用。記者張雅婷／攝影
新竹市護城河公廁成為竹市第一個有設置免治馬桶的公廁，今天啟用。記者張雅婷／攝影
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新竹市護城河公廁外觀如美術館，內部則設有免治馬桶。記者張雅婷／攝影
新竹市護城河公廁外觀如美術館，內部則設有免治馬桶。記者張雅婷／攝影
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新竹市護城河公廁成為竹市第一個有設置免治馬桶的公廁，今天啟用。記者張雅婷／攝影
新竹市護城河公廁成為竹市第一個有設置免治馬桶的公廁，今天啟用。記者張雅婷／攝影
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新竹市護城河公廁成為竹市第一個有設置免治馬桶的公廁，今天啟用。記者張雅婷／攝影
新竹市護城河公廁成為竹市第一個有設置免治馬桶的公廁，今天啟用。記者張雅婷／攝影
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新竹市護城河公廁外觀如美術館，內部則設有免治馬桶。記者張雅婷／攝影
新竹市護城河公廁外觀如美術館，內部則設有免治馬桶。記者張雅婷／攝影
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新竹市護城河公廁外觀如美術館，內部則設有免治馬桶。記者張雅婷／攝影
新竹市護城河公廁外觀如美術館，內部則設有免治馬桶。記者張雅婷／攝影
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新竹廁所林智堅
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