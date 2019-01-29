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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

遠東全家福內壢廠展售只剩兩天 保暖商品超值購

2019-01-29 09:12聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

農曆年節即將來到，全家福特別推出旗下品牌服飾、寢具商品，即日起至30日於桃園遠東內壢廠舉辦outlet展售會；獨家首推騎士防風鋪棉背心，舒適輕巧且具保暖性，讀者優惠價只賣299元，年終僅此一檔，千萬別錯過。

冬季品牌寢飾首推法國百分百高山羊毛被，強化重量高達3.2kg，吸濕性佳且保暖獨家優惠2880元；熱銷寢飾商品推薦100%精梳棉兩用被套床包四件組，超值展售價一組2000元；專櫃品牌過季床包、被套零碼出清價只賣880元。

休閒服飾都有獨家價首推男女最新科技製成的無縫壓痕保暖羽絨外套，不易竄絨，重量輕巧且具極佳保暖性，並使用防水拉鍊，展售價一件980元兩件超值合購1500元；兩件式休閒外套，內層刷毛背心可拆除單獨穿搭搶購價980元；機車族必備的男女防風防潑水保暖外套只賣699元，且有多種顏色、款式可供挑選。

都會休閒系列推出絲光棉POLO短杉，舒適剪裁好穿搭，超值價兩件2000元；上班族必備的易整燙長袖襯衫，任選兩件900元，精選西褲、休閒褲促銷優惠價只賣750元。

冬季最熱銷的男女科技恆溫保暖衣，暖心價件三件600元；最新材質蜂巢結構男性平口褲，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性且有抑菌效果，為運動最佳首選，獨家優惠四件組合價500元！

活動即日起至元月30日，每天上午10點至晚上7點，例假日照常營業；單筆消費金額滿1000元可加價200元購得保暖毛襪兩雙；現場提供刷卡服務。地址: 桃園市中壢區遠東路39號 (近元智大學旁) 電話0958-821-362 朱先生。

遠東全家福內壢廠展售會只剩兩天，多種保暖商品超值購。圖/遠東全家福提供
遠東全家福內壢廠展售會只剩兩天，多種保暖商品超值購。圖/遠東全家福提供
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