影╱聊天機器人智能客服 龍潭戶政龍潭小戶chatbot上線

2019-01-28 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭區戶政事務所透過經濟部新創產品補助，推出FB客服聊天機器人智能客服。民眾點選戶政所FB網頁messenger，即可開啟機器人智能交談對話模式，由龍潭小戶（chatbot）回答戶政業務相關資訊，並協助完成線上申辦服務。

龍潭戶政事務所FB智能客服龍潭小戶（chatbot），今天式式上線服務，邀請書法名家揮毫，並指導學童DIY畫春節年畫。到戶政所民眾現場操作手機體驗，與龍潭小戶（chatbot）提問、完成對話，就可獲贈春聯。

為了提供民眾24小時線上諮詢及線上申辦服務，龍潭戶政所新推龍潭小戶 (chatbot)智能客服服務，民眾透過電腦或手機網頁，進桃園市龍潭區戶政事務所FB點選messenger，即可開啟機器人交談對話模式，由龍潭小戶 (chatbot)回答戶政業務相關資訊，以及協助完成線上申辦服務。

龍潭小戶 (chatbot)智能客服，如果對談中遇到機器人資料庫有缺漏或想詢問較隱私的問題，可以隨時切換人工客服模式，由戶政事務所人員上線回答，讓民眾諮詢獲得妥適完整的回應。