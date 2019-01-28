親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影╱聊天機器人智能客服 龍潭戶政龍潭小戶chatbot上線

2019-01-28 19:02聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市龍潭區戶政事務所透過經濟部新創產品補助，推出FB客服聊天機器人智能客服。民眾點選戶政所FB網頁messenger，即可開啟機器人智能交談對話模式，由龍潭小戶（chatbot）回答戶政業務相關資訊，並協助完成線上申辦服務。

龍潭戶政事務所FB智能客服龍潭小戶（chatbot），今天式式上線服務，邀請書法名家揮毫，並指導學童DIY畫春節年畫。到戶政所民眾現場操作手機體驗，與龍潭小戶（chatbot）提問、完成對話，就可獲贈春聯

為了提供民眾24小時線上諮詢及線上申辦服務，龍潭戶政所新推龍潭小戶 (chatbot)智能客服服務，民眾透過電腦或手機網頁，進桃園市龍潭區戶政事務所FB點選messenger，即可開啟機器人交談對話模式，由龍潭小戶 (chatbot)回答戶政業務相關資訊，以及協助完成線上申辦服務。

龍潭小戶 (chatbot)智能客服，如果對談中遇到機器人資料庫有缺漏或想詢問較隱私的問題，可以隨時切換人工客服模式，由戶政事務所人員上線回答，讓民眾諮詢獲得妥適完整的回應。

龍潭區戶政事務所主任陳彩紅表示，龍潭小戶 (chatbot)智能客服，是為了提升為民服務品質的試辦性計畫，請民眾多加使用並給予回饋，未來會不斷地研討精進服務內容，讓服務更貼心、便民及溫馨，民眾不用親自到戶政事務所，就能得到戶政延伸的服務。

桃園市龍潭戶政事務所，結古FB智能客服龍潭小戶（chatbot）上線服務，同步推...
桃園市龍潭戶政事務所，結古FB智能客服龍潭小戶（chatbot）上線服務，同步推出體驗上線互動贈春聯及年畫DIY創作。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市龍潭戶政事務所，FB智能客服龍潭小戶（chatbot），即日起上線24小時...
桃園市龍潭戶政事務所，FB智能客服龍潭小戶（chatbot），即日起上線24小時服務。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市龍潭戶政事務所，結古FB智能客服龍潭小戶（chatbot）上線服務，同步推...
桃園市龍潭戶政事務所，結古FB智能客服龍潭小戶（chatbot）上線服務，同步推出體驗上線互動贈春聯及年畫DIY創作。記者張弘昌／攝影
分享

經濟春聯春節
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

苗栗茶園冬景！ 魯冰花吸客來、貓裏紅茶賣出去

2019-01-28 14:26

螺鈿技藝成竹市無形文化資產 獲中央補助保存

2019-01-28 14:08

日前消風暫停展出 竹市「蓋亞」地球今強勢回歸

2019-01-28 12:48

新竹縣非洲豬瘟防疫演練 楊文科：竹縣嚴陣以待

2019-01-28 12:30

內灣老街春節湧車潮 在地警察告訴你那裡免費好停車

2019-01-28 12:15

「魯冰花」真的是花 客家母親花打造茶園冬景

2019-01-28 08:58

竹縣工策會總幹事賴江海 勤訪廠商聽心聲

2019-01-28 00:13

友達董座組樂團 考街頭藝人

2019-01-27 23:13

高雄囝仔獨輪環島挑戰極限 桃園學子迎賓陪騎加油

2019-01-27 17:08

退休軍官投資失利成街友 跟寒士圍爐：終於不用獨過了

2019-01-27 15:17

新竹市投入2千多萬 今年底前改造完46座熱門景點公廁

2019-01-27 14:53

新竹市街頭藝人今徵選 友達光電董座秀薩克斯風

2019-01-27 13:54

桃園龍潭和諧發展後援會 低溫寒冬熱情慰訪弱勢

2019-01-27 13:52

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄氣爆地景藝術遭批 尹立：抹黑受害者還算是人嗎？

2019-01-28 08:56

私人秘境落羽松樹林封閉 地主批遊客製造垃圾又亂停車

2019-01-28 15:36

影／韓國瑜要來了 謝龍介宣布韓過年後來台南合體

2019-01-28 18:01

高雄市2月名人帶路是她 漢來美食掌門人林淑婷

2019-01-28 07:29

寶島時代村復活？ 夜市大亨江欽良：5月有機會「復村」

2019-01-28 18:08

內灣老街春節湧車潮 在地警察告訴你那裡免費好停車

2019-01-28 12:15

影╱蔡政府最有感政策是這項 家長：解決經濟壓力有誠意

2019-01-28 15:07

老里長省吃儉用 「薪水」分送中低收入高齡長者

2019-01-28 09:44

「魯冰花」真的是花 客家母親花打造茶園冬景

2019-01-28 08:58

影╱張麗善為雲林垃圾找出路 將打包2萬公噸垃圾

2019-01-28 19:01

恐國運籤引爭議 南鯤鯓代天府豬年只抽不解

2019-01-28 12:22

影╱「3000000」是啥？ 大台南「小黃公車」白河線有玄機

2019-01-28 17:28

港客指控高雄「黑心店」 業者：再惡意指控絕不姑息飯

2019-01-28 15:43

女星張俐敏到高雄 明與韓國瑜看崗山之眼

2019-01-28 16:12

影／熱情送佛祖回娘家 台南東山碧軒寺清晨熱鬧如白晝

2019-01-28 08:12

台7乙線彎道重機愛飆車 假日2天3車禍居民憂心

2019-01-28 10:44

影／高雄青年路懸日夕陽再現 景色美不勝收

2019-01-28 19:47

三地門遷葬粗暴判國賠 鄉長道歉：承擔責任不上訴

2019-01-28 14:34

守護91家金融機構 豐原警分局守望16天

2019-01-28 11:34

黑琵度冬濕地蓋電廠 環團籲高市府正視

2019-01-28 18:37

打造高雄新形象 新聞局吉祥物相中柴犬

2019-01-28 21:16

日前消風暫停展出 竹市「蓋亞」地球今強勢回歸

2019-01-28 12:48

太保市花海節浪漫夢幻 市長：自然美勝花博整型美

2019-01-28 11:12

影╱荒地變球場 竹市左岸棒球場今啟用

2019-01-28 15:48

人生如馬走燈來來去去 黃玉垣讓彰檢脫胎換骨獲高陞

2019-01-28 19:48

雲林茂谷柑正甜 縣府公所聯手促銷大吉大利

2019-01-28 07:43

種花像跟老天爺賭博 今年杉林花田過新年來賞正對時

2019-01-28 08:11

韓流發威 新北市藍議員憂招商不如高雄

2019-01-28 19:59

兩岸太極文化交流 培養小學生專注力

2019-01-28 13:12

警衛犬駐守派出所 議員呂維胤過年前送狗糧加菜

2019-01-28 10:43

首例！祖墳被拆獲國賠「兩公約」保障原民文化權

2019-01-28 18:59

南投國際沙雕園區開幕 新年多1處看沙雕賞花燈景點

2019-01-28 07:28

影╱南北合唱金牌同台飆歌 城鄉兩世界風格大不同

2019-01-28 15:48

影／雲嘉南分署職訓木工家具首賣 2小時搶購一空

2019-01-28 19:47

螺鈿技藝成竹市無形文化資產 獲中央補助保存

2019-01-28 14:08

台南大廟仁壽宮春節推保生文化祭 萬個開運金大放送

2019-01-28 14:06

體驗唐朝文人小確幸 南華文學系營隊大爆滿

2019-01-28 19:04

閒置三年！屏東演藝廳商場 成閱讀新地標

2019-01-28 19:42

新北祈福燈會兩岸花燈獻藝 親子情侶也好玩

2019-01-28 15:48

淡水楓樹湖木蓮花綻放 年節走春好去處

2019-01-28 20:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top