為保育而種的友善石虎田 碎米創多元商機

2019-01-28 18:34 中央社 苗栗縣28日電



苗栗通霄楓樹里居民以友善農法耕種石虎田，提供保育類石虎食物充足且安全的獵食環境，近來更進一步將石虎米篩選後的碎米加工製成各式餅乾小點，充分運用食材也開拓商機。

苗栗縣通霄鎮楓樹里居民自103年起與林務局、石虎研究團隊、苗栗縣自然生態學會等單位合作，成立「石虎田」，以不噴農藥、友善耕作方式生產安全稻米，營造無毒棲息環境，長久下來，老鼠、野兔、鳥類自然在農田出沒，為瀕臨絕種一級保育野生動物石虎提供了充足食物來源且安全的獵食環境。

苗栗縣自然生態保育學會成員許火淞是通霄子弟，2年前為照顧年邁雙親偕妻返鄉，接觸石虎米團隊理念契合，開始協助農民辦理推廣及體驗活動。

由於友善種植收割後的碎米比例通常較高，而碎米賣相不佳，往往無法販售，許火淞夫婦結合在地烘焙業者，將碎米磨成米粉，加工製成石虎餅、煎餅、堅果棒等餅乾點心，在「石虎米」外，開創多元商機。

許火淞指出，以往農民處理碎米方式，多半是用以養雞或是自家煮粥，有一回農民將收成篩選剩下的碎米分送給他煮稀飯，激發他思考如何充分運用這些食材，希望減少農民損失，也幫石虎米創造更多商機，吸引更多農民願意加入友善耕種行列，石虎棲地也可能因此擴大。

「石虎不吃米，友善稻田卻是為石虎而種」許火淞說，石虎生活在淺山森林，易與人類生活環境重疊，以致生態衝突事件頻傳，目前透過網路及市集擺攤行銷石虎餅等商品，販售金額也將提撥3%作為石虎保育基金，主要補償雞被石虎吃掉的雞農損失，或幫雞農修繕雞舍，營造石虎友善環境的同時，也在修補人與石虎間的關係。