影╱荒地變球場 竹市左岸棒球場今啟用

2019-01-28 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市左岸棒球場今啟用典禮，打造設有球員休息區、看台區、練習棚與牛棚的完備環境，副市長沈慧虹表示，市府向經濟部水利署爭取經費，於頭前溪高灘地「新竹左岸」打造棒球場與多功能休閒草坪等設施，提供民眾完善、便利的休憩運動空間，將能改善竹市球場不足情形。今天東園國小與西門國小棒球隊也來場友誼賽，成為名副其實的「東、西大對抗」。

環保局表示，左岸棒球場占地1公頃，場內設有內野紅土區，場外設置2座球員休息區、1座裁判休息棚暨紀錄台、2座觀眾看台區、1座打擊練習棚、2座牛棚等，具備完善的運動環境，可以讓球員和球迷盡情享受棒球。而今啟用左岸棒球場，剛好銜接日前順利招標、即將拆除重建的新竹市立棒球場，適時舒緩市轄內棒球場地數量過少的窘境。

市府新闢的左岸棒球場係利用原有的狗狗公園位置，沈慧虹說，新建的狗狗公園位於台鐵路橋與頭前溪大橋下，面積達9,600平方公尺，分別設置大、小型犬區，並設有一座寬5米、長8米的休息棚及3組石材座椅，提供愛狗人士交流的舒適休閒環境，也讓狗狗們多一個空間，享受交朋友的美好時光。

頭前溪為新竹市的母親河，蘊藏豐富水岸資源且孕育城市發展，但因過去缺乏整體規劃，空間零碎，且堤後坡處雜草叢生，易堆積垃圾，環保局長江盛任表示，左岸棒球場附近設置1座多功能休閒草坪，綠化面積7.5公頃，每年可淨削減總懸浮微粒（揚塵）約1.6公噸，草坪寬廣遼闊，可做為休閒遊憩運動等多功能使用，另增設62格汽車格及47格機車格。