桃園輕鬆GO手機APP升級 春節交通資訊一把抓

2019-01-28 15:02 中央社 桃園28日電



桃園市政府今年將桃園輕鬆GO手機APP再升級，除原有的市內公共運輸等運具資訊及疏運措施，今年更加入航空、道路、軌道等即時資訊，讓民眾在9天的農曆春節出遊返鄉更方便。

桃園市政府交通局長劉慶豐今天受訪表示，市府運用大數據分析桃園市的交通特性發現，農曆春節期間，國道1號楊梅到新竹、國道3號鶯歌到龍潭等路段易壅塞，建議返鄉市民可改走省道台1線及台3線避開壅塞路段，「長途走國3，短途不要上國道」。計劃前往桃園機場方向的旅客，建議提早出門以免耽誤旅程。

劉慶豐表示，市府今年特別強化民國104年推出的手機APP「桃園輕鬆GO」，除原有的公車動態、計程車、停車與YouBike等，市民外出常用的各種運具資訊，今年更加入交通部所管航空、高速公路、高鐵與台鐵等主管機關的資訊並進行整合。

運輸規劃科技正林宗漢指出，「桃園輕鬆GO」App也能提供行程與路徑規劃，民眾只要輸入出發點及目的點，App就會自動進行導航，指示民眾如何搭乘大眾運輸工具前往。另外，民眾利用市區公車也有轉乘優惠，歡迎下載使用，讓民眾在農曆春節無需擔心交通問題，只要動動手指滑手機，讓您一手掌握桃園市的交通狀況。