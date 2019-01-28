親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

桃園輕鬆GO手機APP升級 春節交通資訊一把抓

2019-01-28 15:02中央社 桃園28日電

桃園市政府今年將桃園輕鬆GO手機APP再升級，除原有的市內公共運輸等運具資訊及疏運措施，今年更加入航空、道路、軌道等即時資訊，讓民眾在9天的農曆春節出遊返鄉更方便。

桃園市政府交通局長劉慶豐今天受訪表示，市府運用大數據分析桃園市的交通特性發現，農曆春節期間，國道1號楊梅到新竹、國道3號鶯歌到龍潭等路段易壅塞，建議返鄉市民可改走省道台1線及台3線避開壅塞路段，「長途走國3，短途不要上國道」。計劃前往桃園機場方向的旅客，建議提早出門以免耽誤旅程。

劉慶豐表示，市府今年特別強化民國104年推出的手機APP「桃園輕鬆GO」，除原有的公車動態、計程車、停車與YouBike等，市民外出常用的各種運具資訊，今年更加入交通部所管航空、高速公路、高鐵與台鐵等主管機關的資訊並進行整合。

運輸規劃科技正林宗漢指出，「桃園輕鬆GO」App也能提供行程與路徑規劃，民眾只要輸入出發點及目的點，App就會自動進行導航，指示民眾如何搭乘大眾運輸工具前往。另外，民眾利用市區公車也有轉乘優惠，歡迎下載使用，讓民眾在農曆春節無需擔心交通問題，只要動動手指滑手機，讓您一手掌握桃園市的交通狀況。

國道春節公車
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

影╱荒地變球場 竹市左岸棒球場今啟用

2019-01-28 15:48

苗栗茶園冬景！ 魯冰花吸客來、貓裏紅茶賣出去

2019-01-28 14:26

螺鈿技藝成竹市無形文化資產 獲中央補助保存

2019-01-28 14:08

日前消風暫停展出 竹市「蓋亞」地球今強勢回歸

2019-01-28 12:48

內灣老街春節湧車潮 在地警察告訴你那裡免費好停車

2019-01-28 12:15

「魯冰花」真的是花 客家母親花打造茶園冬景

2019-01-28 08:58

竹縣工策會總幹事賴江海 勤訪廠商聽心聲

2019-01-28 00:13

友達董座組樂團 考街頭藝人

2019-01-27 23:13

高雄囝仔獨輪環島挑戰極限 桃園學子迎賓陪騎加油

2019-01-27 17:08

退休軍官投資失利成街友 跟寒士圍爐：終於不用獨過了

2019-01-27 15:17

新竹市投入2千多萬 今年底前改造完46座熱門景點公廁

2019-01-27 14:53

新竹市街頭藝人今徵選 友達光電董座秀薩克斯風

2019-01-27 13:54

桃園龍潭和諧發展後援會 低溫寒冬熱情慰訪弱勢

2019-01-27 13:52

2140劑疫苗新到港 苗栗縣防流感大作戰整備

2019-01-27 09:34

寶二水庫成遊憩景點 招募志工講解歷史、生態

2019-01-27 09:00

10多年台中桃園往返展愛 「志工狂人」遇真愛喜獲頭胎

2019-01-27 07:35

春假做什麼？來竹市看美展、賞夜景

2019-01-27 07:35

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄氣爆地景藝術遭批 尹立：抹黑受害者還算是人嗎？

2019-01-28 08:56

宜蘭立委選舉「藍熱綠冷」國民黨「雙華」表態戰初選

2019-01-27 20:56

高雄市2月名人帶路是她 漢來美食掌門人林淑婷

2019-01-28 07:29

私人秘境落羽松樹林封閉 地主批遊客製造垃圾又亂停車

2019-01-28 15:36

內灣老街春節湧車潮 在地警察告訴你那裡免費好停車

2019-01-28 12:15

影╱蔡政府最有感政策是這項 家長：解決經濟壓力有誠意

2019-01-28 15:07

窮孩子靠讀書脫貧 6個同鄉校長的成長故事很勵志

2019-01-27 22:58

地下水管破漏 百福社區停水逾24小時影響破千戶

2019-01-27 22:05

「魯冰花」真的是花 客家母親花打造茶園冬景

2019-01-28 08:58

恐國運籤引爭議 南鯤鯓代天府豬年只抽不解

2019-01-28 12:22

迪化街年貨大街沒年味 許多民眾只逛不買

2019-01-28 00:07

影／ 慈暉園資源不足 韓國瑜：結合社會資源助弱勢

2019-01-27 20:58

影／熱情送佛祖回娘家 台南東山碧軒寺清晨熱鬧如白晝

2019-01-28 08:12

百福社區停水24小時危機可望解除 凌晨2點恢復供水

2019-01-27 23:40

女星張俐敏到高雄 明與韓國瑜看崗山之眼

2019-01-28 16:12

港客指控高雄「黑心飯店」 業者：再惡意指控絕不姑息

2019-01-28 15:43

幼年被棄菜園外公救回 新住民阮明明行善報恩

2019-01-27 20:55

桃園大溪源古本舖 轉型庶民博物館

2019-01-27 23:04

守護91家金融機構 豐原警分局守望16天

2019-01-28 11:34

老里長省吃儉用 「薪水」分送中低收入高齡長者

2019-01-28 09:44

原住民「國寶」祭師潘烏吉過世 下月將辦告別式

2019-01-27 20:00

辦未婚單車長途挑戰賽 超鐵執行長快被紅色炸彈炸暈

2019-01-27 18:26

三地門遷葬粗暴判國賠 鄉長道歉：承擔責任不上訴

2019-01-28 14:34

未婚男女聯誼 夜騎200公里

2019-01-27 23:48

種花像跟老天爺賭博 今年杉林花田過新年來賞正對時

2019-01-28 08:11

雲林茂谷柑正甜 縣府公所聯手促銷大吉大利

2019-01-28 07:43

王惠美和家扶兒打勾勾 成績有進步找縣長領獎品

2019-01-27 17:52

友達董座組樂團 考街頭藝人

2019-01-27 23:13

影╱荒地變球場 竹市左岸棒球場今啟用

2019-01-28 15:48

大港墘停車場 恐延至後年完工

2019-01-27 23:17

日前消風暫停展出 竹市「蓋亞」地球今強勢回歸

2019-01-28 12:48

聯合盃作文賽兩岸總決賽頒獎 她包下高中3年首獎

2019-01-27 19:30

太保市花海節浪漫夢幻 市長：自然美勝花博整型美

2019-01-28 11:12

警衛犬駐守派出所 議員呂維胤過年前送狗糧加菜

2019-01-28 10:43

大台北都會公園 規畫增輕食區、滑草場

2019-01-28 00:12

兩岸太極文化交流 培養小學生專注力

2019-01-28 13:12

影／史蹟資料館華麗變身「昭和J18」 在嘉體驗日式文化

2019-01-27 18:29

6位雲林水林同鄉校長 結為夥伴學校

2019-01-27 23:38

北市樂活夜櫻季登場 400棵櫻花迎賓

2019-01-27 23:41

北市年貨大街買氣差 寄望本周炒旺

2019-01-28 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top