螺鈿技藝成竹市無形文化資產 獲中央補助保存
有一項獨特的「螺鈿工藝」，將貝殼鑲嵌入木材中，做成傢俱、屏風、文鎮等藝品的技術，但因為製程耗時耗力，正面臨失傳的危機，為保存這項珍貴的技藝，新竹市文化局24日召開「新竹市無形文化資產」審議，決議登錄「螺鈿工藝」為傳統工藝類文化資產，並於25日獲得中央補助，未來將投入約250萬經費，與大專院校合作，並結合中小學藝文課程傳承下去。
螺鈿工藝與新竹生活有著密切與深厚的在地文化歷史，50年代螺鈿深受美國人喜愛，創造出口商機，自港遷台的第一代螺鈿工藝匠師落根於新竹，新竹成為當時全台唯一有螺鈿工藝產業的重鎮。
因其工法根基厚實、獨特，自創工具及稀有的材料更是彌足珍貴。但隨著其他裝飾技術的開發，加上螺鈿切割耗時又費工，創作過程相當辛苦，因此傳承人才甚少，面臨著凋零與消失的危機。
新竹市長林智堅表示，螺鈿於24日正式成為新竹市繼玻璃、木雕、漆藝、北管、竹塹中元城隍祭典外，第6項無形文化資產登錄，通過審核的3位工藝保存者陳甫強、張茂森、張茂欽，皆設籍並居住新竹市，3人因持續創作與扎根傳承，值得肯定。
文化局長黃竫蕙表示，陳甫強的父親陳志升為來台第一代發展螺鈿產業匠師，子克紹箕裘，熟知傳統螺鈿工藝的知識與技術，並掌握其藝術的表現形式，擁有家傳的傳統技藝，更擁有技藝傳承的使命感，他堅持使用傳統自製的鋼質鋸絲及鋸弓，發揚傳統工藝文化，並熱心於無私且義務的教學，值得肯定。
而張茂森、張茂欽兩兄弟，自少合作創作，除師傳第一代來台發展匠師陳志升、李平球的傳統知識與技藝外，更勇於創新與突破，自行研發「掐絲螺鈿」，其掐絲的絲也是由貝殼所鋸切，鑲嵌於貝殼之間，形制類似金屬工藝的「掐絲琺瑯」，有別於傳統的螺鈿工藝，兼具傳統及創新，獨樹一格。
除登錄無形資產，林智堅表示，市府於25日成功爭取「竹塹工藝推廣扎根計畫」經費，未來將補助約250萬元經費推廣傳承該項技藝，透過傳習人才培育、藝苗育成教育推廣、青年大使培育推廣等主軸，與大專院校相關系所學生合作，結合中小學藝文課程，盼師生透過培力及實作，從中體會文化資產所承載的集體記憶與在地認同，盼進一步將這項文化資產傳承下去。
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