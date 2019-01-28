螺鈿技藝成竹市無形文化資產 獲中央補助保存

2019-01-28 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



工藝師陳甫強解說創作過程。圖／文化局提供 分享 facebook

有一項獨特的「螺鈿工藝」，將貝殼鑲嵌入木材中，做成傢俱、屏風、文鎮等藝品的技術，但因為製程耗時耗力，正面臨失傳的危機，為保存這項珍貴的技藝，新竹市文化局24日召開「新竹市無形文化資產」審議，決議登錄「螺鈿工藝」為傳統工藝類文化資產，並於25日獲得中央補助，未來將投入約250萬經費，與大專院校合作，並結合中小學藝文課程傳承下去。

螺鈿工藝與新竹生活有著密切與深厚的在地文化歷史，50年代螺鈿深受美國人喜愛，創造出口商機，自港遷台的第一代螺鈿工藝匠師落根於新竹，新竹成為當時全台唯一有螺鈿工藝產業的重鎮。

因其工法根基厚實、獨特，自創工具及稀有的材料更是彌足珍貴。但隨著其他裝飾技術的開發，加上螺鈿切割耗時又費工，創作過程相當辛苦，因此傳承人才甚少，面臨著凋零與消失的危機。

新竹市長林智堅表示，螺鈿於24日正式成為新竹市繼玻璃、木雕、漆藝、北管、竹塹中元城隍祭典外，第6項無形文化資產登錄，通過審核的3位工藝保存者陳甫強、張茂森、張茂欽，皆設籍並居住新竹市，3人因持續創作與扎根傳承，值得肯定。

文化局長黃竫蕙表示，陳甫強的父親陳志升為來台第一代發展螺鈿產業匠師，子克紹箕裘，熟知傳統螺鈿工藝的知識與技術，並掌握其藝術的表現形式，擁有家傳的傳統技藝，更擁有技藝傳承的使命感，他堅持使用傳統自製的鋼質鋸絲及鋸弓，發揚傳統工藝文化，並熱心於無私且義務的教學，值得肯定。

而張茂森、張茂欽兩兄弟，自少合作創作，除師傳第一代來台發展匠師陳志升、李平球的傳統知識與技藝外，更勇於創新與突破，自行研發「掐絲螺鈿」，其掐絲的絲也是由貝殼所鋸切，鑲嵌於貝殼之間，形制類似金屬工藝的「掐絲琺瑯」，有別於傳統的螺鈿工藝，兼具傳統及創新，獨樹一格。