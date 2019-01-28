新竹縣非洲豬瘟防疫演練 楊文科：竹縣嚴陣以待

2019-01-28 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣長楊文科說，對於非洲豬瘟新竹縣嚴正以待。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

新竹縣非洲豬瘟防疫演練今天在於新竹縣家畜疾病防治所實施，這次防疫演練情境假設於縣內肉品市場發生疫情，模擬疫病發生時，豬隻可能出現的症狀、疫情即時通報、病例樣本送檢及疫情調查等防疫措施。新竹縣長楊文科說，對於非洲豬瘟新竹縣嚴陣以待，做好準備，期許上下一心做好防範非洲豬瘟的工作。

本次演練除了由縣長楊文科督導指揮外，農委會副主委黃金城、第三作戰區指揮部參謀長張維燻、農業處長邱世昌等跨局處代表也一同參加演練。黃金城表示，新竹縣演練符合疫病控管程序，若發現非洲豬瘟疫情，除了管制撲殺外，亦須追查疫情的來源，杜絕源頭；另外在豬隻運送過程的排泄物也會造成疫情的傳染，肉品市場也須適時進行封閉，隔絕疫病情的傳染。

今天演練規劃為兩個部分，包括疫情通報沙盤推演及緊急防疫模擬演練。情境假設於縣內肉品市場發生疫情，模擬疫病發生時，豬隻可能出現的症狀、疫情即時通報、病例樣本送檢及疫情調查等防疫措施，以及回溯發生豬場，進行移動管制、電擊撲殺、屍體掩埋及消毒等防疫工作。

楊文科表示，本次演練跨局處總動員參與演練，整個流程流暢，同仁也很嫻熟操作，對於非洲豬瘟新竹縣嚴正以待，做好準備，感謝上級農委會等單位給予指導，期許上下一心做好防範非洲豬瘟的工作。