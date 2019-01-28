內灣老街春節湧車潮 在地警察告訴你那裡免費好停車

2019-01-28 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



橫山分局建議：可將愛車免費停放距離內灣約1.2公里的防汛道路(尖石方向)在不怕餐廳後方，約可免費停放300輛汽車。圖／警方提供 分享 facebook

春節旅遊，新竹縣內灣商圈每年都會湧進大量車潮，造成無車位可停之窘境。對此，橫山分局建議：可將愛車免費停放距離內灣約1.2公里的防汛道路(尖石方向)在不怕餐廳後方，約可免費停放300輛汽車，另可停放九讚頭車站前免費停車場，改搭乘火車之旅，亦為不錯的選擇。

警方指出，內灣商圈周圍公、民營停車場約可供1653部車輛停車，連續假期勢必帶來內灣商圈大量車潮，建議遊客為避壅塞，可將愛車停放亞洲水泥廠對面停車場，該九讚頭火車站前廣場(中豐路二段286巷內)約可免費停放100輛汽車，再搭乘台鐵內灣線，經過合興、富貴站至內灣車站，並利用該站設立之悠遊卡感應上車或找站長補票，票價15元，車程約15分鍾，沿途可欣賞翠綠的田野景觀，亦可免除找不到停車位之苦。

由於內灣、尖石風景區是全新竹縣最容易壅塞的道路，橫山分局將加派警力在台三線、十分寮路口，規劃編排交通疏導勤務人員，並由員警及義交站立十分寮路口交通指揮，並擺設三角錐實施分流，減少「衝突點」避免轉彎及直行車輛打結交通分流措施如下：

(一)往內灣地區的遊客，由十分寮路口沿120線往內灣風景區;往尖石地區的遊客，由台三線69.8公里新興(仁愛)街平交道路口→竹35線（接水防道路）→左轉永豐橋→由內灣進入尖石風景區。

(二)尖石往內灣道路10:00~16:00易壅塞請改道行駛替代道路。

1、替代道路(一)左轉內灣大橋 →右轉內豐道路 →水防道路 → 右轉竹35線(增昌橋) → 仁愛街或水防道路 →台三線。