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「魯冰花」真的是花 客家母親花打造茶園冬景

2019-01-28 08:58聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市南勢八甲茶區冬天景觀主題魯冰花，第一批黃花盛開美麗。記者范榮達／攝影
苗栗市南勢八甲茶區冬天景觀主題魯冰花，第一批黃花盛開美麗。記者范榮達／攝影
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「魯冰花」不只是早期經典電影之名，還真的是一種花！而且被許多人視為「客家母親花」，苗栗市農會跨域合作茶葉改良場、水土保持局，選定魯冰花是南勢八甲茶區的冬天景觀主題花，希望吸引遊客進來，「貓裏紅」茶賣出去。

苗栗市南勢八甲茶區種茶50多公頃，打出「貓裏紅」品牌6年，市農會與茶改場、水保局合作今年連續第3年冬天在茶園種植魯冰，面積從不到1公頃逐漸擴大到6公頃多，茶區冬天較乾旱，經常瀰漫霧氣，相當適合魯冰生長，第一批撒種在茶樹行間的黃花魯冰花已開花，後續還有白花、藍花接力，花季可以持續到3月初。

魯冰學名羽扇豆，別名魯冰、肥草或青仔，英名Lupin，是傳統客家村常見的花朵，種在茶樹行間做為天然綠肥，具耐寒、耐旱特性，含有大量的機質可以改善土壤，根部附有根瘤菌，固氮力超強，花開正是功成身退時，翻進土壤化成土地養分，有如母親無怨無悔為子女付出，許多客家人視為「客家母親花」。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，魯冰是優質綠肥作物，又具有客家意象，冬茶採收後播種，春茶採收前開花，打造茶園除了採茶季以外的主題景觀，另茶區內的茶葉觀光工廠今年也會落成，吸引遊客到南勢八甲茶區，行銷「貓裏紅」茶。

苗栗市南勢八甲茶區冬天景觀主題魯冰花，第一批黃花盛開美麗。記者范榮達／攝影
苗栗市南勢八甲茶區冬天景觀主題魯冰花，第一批黃花盛開美麗。記者范榮達／攝影
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綠肥作物魯冰種在茶樹行間，開花後翻入土壤化成養分。記者范榮達／攝影
綠肥作物魯冰種在茶樹行間，開花後翻入土壤化成養分。記者范榮達／攝影
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