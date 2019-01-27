退休軍官投資失利成街友 跟寒士圍爐：終於不用獨過了

2019-01-27 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



曾是高階軍官的周姓男子，退休後投資失利又中風，敗光1千多萬元，人生陷低潮，一度流落街頭成街友，後來到人安基金會的平安站，主動下廚煮飯給街友享用，今天跟著平安站內的寒士一起圍爐，讓他感動「終於不用一個人獨過了！」

人安基金會指出，人稱周伯的周姓男子高階軍官退休，投資失利後，又因和家人失和，雙重打擊下，他的人生陷入困境，病情好轉後，輾轉來到平安站，每天下廚煮飯給街友享用。特別的是，以往的過年，周伯都是自己一個人獨自過，今年可以跟著平安站內的寒士一起圍爐，感他到很溫暖，也很期待。

新竹縣政府結合創世．人安．華山基金會策略聯盟，並且在各界支持下，新竹場今天在縣長公館旁停車場，舉辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開115桌，邀請近1150名寒士享宴。新竹縣長楊文科到場致意，並祝寒士們新年快樂。

現場除有熱呼呼的團圓飯享用之外，還可領到愛心紅包以備過年支用。現在除了周伯伯外，還有寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩等近1150人參與，並有近250位義工投入服務。

其中，台積電八廠廠長王錦焜、明吉維娜人文關懷協會理事長溫文雅等各界貴賓均蒞臨現場，與現場的民眾互動。