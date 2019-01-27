新竹市投入2千多萬 今年底前改造完46座熱門景點公廁

2019-01-27 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



107年補助護城河公廁改建完工圖。圖／市府提供 分享 facebook 為提升新竹市公廁品質，新竹市政府成功向環保署爭取到108年優質公廁及美質環境推動補助計畫，將投入共2116萬元經費，改造新竹市政府、南門市場、演藝廳、影像博物館、青青草原等共46座公廁，現為規劃設計階段，將打造親子、性別與無障礙友善的公廁，預計今年底前陸續完工，盼提供市民及洽公民眾整潔乾淨的好廁所。

環境整潔與公共衛生是一個國家的重要指標，而公廁乾淨程度也常是觀光客旅遊時很關心的問題。行政院環保署自98年起列管所有公廁，建立評鑑分級制度，提高檢查公廁的頻率，並於108年至113年止推動「優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」，逐年補助汰換老舊公廁。

新竹市今年也成功獲得補助投入公廁改造，將改善南門市場、青青草原(櫻花大道)、演藝廳、影博館、新竹市政府等共46座公廁，現為設計規劃階段，目標兼顧親子、性別友善，如考量女廁需較大使用空間，並設立親子廁所，不論照顧者與被照顧者性別都能安心如廁，也要確保身心障礙者使用權利，循序漸進提升公廁品質。

「新竹市努力打造優質公廁、軟硬兼施。」環保局長江盛任表示，於「硬」實力部分，將針對老舊廁所汰舊換新，改善硬體設施，優先改善熱門景點、人潮眾多、使用率高之公廁；於「軟」實力部分，改變如廁文化，並以通用設計，兼顧性別、親子、障礙友善的如廁環境。