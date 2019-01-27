新竹市街頭藝人今徵選 友達光電董座秀薩克斯風

2019-01-27 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



友達光電集團董事長彭雙浪率領公司員工組薩克斯風樂團參與徵選。圖／文化局提供 分享 facebook 2019新竹市街頭藝人認證審查今天上午9點在文化局竹影城跡廣場熱鬧登場，今年除了首次開放團隊報名徵選，也是首度戶外爭選，共計吸引154組才藝達人報名競技，分為4梯審查。其中，由友達光電集團董事長彭雙浪，率領公司員工組成2組薩克斯風樂團參與徵選，表演吸睛，展現科技人的音樂藝術才能。

今年街頭藝人徵選活動分為「表演藝術」、「視覺藝術」、「創意工藝」三大類，其中，「表演藝術類」136件佔整體報名人數8成之多，「創意工藝類」計有14件、「視覺藝術類」計有4件。文化局長黃竫蕙表示，今年首度開放團隊報考，也移師至戶外舉行，模擬街頭藝人實地演出情況，期以更靈活、彈性的制度，鼓勵多元化的藝術創作，進而深化城市藝文氛圍。

今年報名名單中，出現科技業組團參與，友達光電集團董事長彭雙浪，率領公司員工組成2組薩克斯風樂團參與徵選，彭雙浪表示，從學生時代就開始接觸口琴，後來接觸到薩克司風是因為兒子放假帶了一把薩克司風回家，好奇之餘跟兒子借來練習，意外開啟薩克司風演奏之路。

彭雙浪董事長 2016年第一次報考新竹市的街頭藝人，通過後以換證方式取得新竹縣的街頭藝人證，目前擁有縣市2張街頭藝人證，工作之餘號召團員，分別於縣市兩棲公園、護城河畔進行表演，透過音符傳遞美與善的種子，營造祥和溫馨藝術氛圍。他說，公司鼓勵同仁工作之餘，培養第二專長，目前友達的才藝社高達160團，訂有積分補助，表演次數越多，補助越多。

今年評審委員包含資深街頭藝人張伯維、劉彥亭、白錫石，及福茂唱片公司出版部主任樊建麟、PM樂器行店長黃龍吟、Yamaha資深講師戴君達、玄奘大學藝設系主任謝明勳、青年高中舞蹈老師廖婉琳擔任此次評審工作，兼顧學術理論與實務經驗並重。