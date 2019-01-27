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2140劑疫苗新到港 苗栗縣防流感大作戰整備

2019-01-27 09:34聯合報 記者范榮達╱即時報導

流感疫情來勢洶洶，不能掉以輕心。圖／大千醫院提供
流感疫情來勢洶洶，不能掉以輕心。圖／大千醫院提供
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流行感冒疫情來勢洶洶，苗栗縣公費成人型流感疫苗25日只剩下50支，苗栗縣政府衛生局防疫整備，爭取到疾管署2140劑成人4價疫苗，另原本還剩餘300多劑幼兒型疫苗，符合公費流感疫苗資格民眾要善加利用，洽詢當地衞生所接種。

衛生局指出，去年流感季全縣有12名重症病患，全部都是沒有接受流感疫苗接種，資源有限要把握機會，此外，往年急診類流感病患高峰在春節當周，尤其大年初2最高，衛生局協調衛福部苗栗醫院、大千、為恭、苑裡李綜合、通霄光田、大順、大眾、新生醫院，春節連續假期增設107診次類流感特別門診服務。

衛生局提醒民眾春節出遊、拜年，務必落實手部及呼吸道衛生，有呼吸道症狀時應配戴口罩，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險癥候，更應立即就醫，依醫師指示服用藥物，及在家休養。

此外，春節連假有看診需要的民眾，醫院部分，衛生局公告在苗栗縣政府衛生局網頁的「熱門訊息」、「醫療專區」；診所部分，上網到衛生福利部中央健康保險署首頁「一般民眾」、「健保醫療服務」、「看診時段查詢」服務，或健保署「全民健保行動快易通（APP）」、專線0800-030-598查詢。

全縣有6家急救責任醫院春節提供24小時急診服務，包括衛生福利部苗栗醫院、為恭、大千、苑裡李綜合、通霄光田及大順醫院；3家醫院提供全天候兒科急診，包括衛生福利部苗栗醫院、為恭及大千。

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