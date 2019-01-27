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寶二水庫成遊憩景點 招募志工講解歷史、生態

2019-01-27 09:00聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

寶二水庫的特色在於是直立式分層取水塔，塔高約58公尺，是國內此類型最高者。記者郭...
寶二水庫的特色在於是直立式分層取水塔，塔高約58公尺，是國內此類型最高者。記者郭政芬／攝影
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位於新竹縣寶山鄉湖山村的寶山第二水庫，除了是新竹地區重要的水資源，也因有湖光山色美景，近年來成為旅人必到之地，園區內有近10公里的環湖步道，沿途生態豐富，台灣藍鵲、野兔、山羌、竹雞等現蹤。

寶二水庫是因應寶山水庫供給新竹地區民生和工業用水量的不足而興建，位在群山環抱中，沒有過多的人工設施及太多的人為干擾。寶二水庫屬於離槽式水庫，總容量約為寶山水庫6倍大，水源引用頭前溪支流上坪溪的餘水調節運用。

寶二水庫管理中心主任劉家盛指出，水庫總有效蓄水量3147.18萬噸，每天供水量平均約25萬噸，是提供新竹地區生活、生產、生態所需的關鍵水資源。寶二水庫的特色在於是直立式分層取水塔，塔高約58公尺，是國內此類型最高者。

劉家盛說，建議民眾除了走環湖步道外，也可由思源亭附近的木棧道，上往下走約600公尺，沿途植栽茂密，相當清幽，可通到霸下公園與仙爺廟。這1段去年整修完畢，適合短暫停留的旅人。

他也提醒遊客也別忘了到管理中心中心旁，看看土地公廟及大樟樹，大樟樹已有百年樹齡，是民國94年從寶二水庫淹沒區移植過來的，而土地公廟則是民國96年從淹沒區遷厝來的，且是由23座土地公廟合爐而成，持續護佑寶山鄉親。

為了讓更多民眾認識寶二水庫的歷史與自然生態，寶二水庫從去年開始招募首批志工，今年將招募第二批環境教育志工。未來除了解說水庫歷史外，還會詳細介紹水庫周遭豐富的自然生態，甚至會用遊戲的方式，讓遊客有更多的互動加深印象，也希望有更多具熱誠的民眾參與，守護新竹的家鄉。

思源亭附近的木棧道，上往下走約600公尺，沿途植栽茂密，相當清幽。記者郭政芬／攝...
思源亭附近的木棧道，上往下走約600公尺，沿途植栽茂密，相當清幽。記者郭政芬／攝影
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寶二水庫的特色在於是直立式分層取水塔，塔高約58公尺，是國內此類型最高者。記者陳...
寶二水庫的特色在於是直立式分層取水塔，塔高約58公尺，是國內此類型最高者。記者陳斯穎／攝影
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思源亭附近的木棧道，上往下走約600公尺，沿途植栽茂密，相當清幽。記者郭政芬／攝...
思源亭附近的木棧道，上往下走約600公尺，沿途植栽茂密，相當清幽。記者郭政芬／攝影
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寶二水庫管理中心中心旁的土地公廟及大樟樹分別在民國96年及94年，從寶二水庫淹沒...
寶二水庫管理中心中心旁的土地公廟及大樟樹分別在民國96年及94年，從寶二水庫淹沒區遷移過來的。記者陳斯穎／攝影
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水庫新竹土地公
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