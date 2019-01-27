春假做什麼？來竹市看美展、賞夜景

2019-01-27 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市藝術界年度盛會「第十七屆風城美展」，今天開幕。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook 新竹市藝術界年度盛會「第十七屆風城美展」，即日起在文化局梅苑、竹軒等畫廊展出，集結86位在地傑出藝術家聯合展出水彩、油畫、水墨、膠彩、攝影、書法、綜合媒材等作品，呈現多元的創作風貌。市長林智堅表示，此次美展主題為「美力新竹」，將新竹豐富的自然與人文風貌轉化成藝術品，具傳承意義的風城美展辦理數屆以來，不僅是竹市獨特藝術盛宴，也是重要的藝文交流平台。

文化局長黃竫蕙表示，本屆美展主題為「美力新竹」，將新竹豐富的自然與人文風貌轉化成藝術品，具傳承意義，也鼓勵藝術家持續創作，凝聚在地藝術家的向心力。尤其，選在年節間舉辦，要以藝術團圓、圍爐的方式向民眾拜早年。

黃竫蕙表示，風城美展展品中，除了以香山濕地、十八尖山及青青草原、青草湖等引人入勝的自然景色為題外，內容亦涵蓋東門城、麗池、南寮港等大家熟知的人文風景。

黃竫蕙說，更特別的是，作品有描繪居住在這裡的人們與城市的互動景象，各式豐滿筆觸、吸睛色彩與成熟技法，承載著新竹市各個充滿美力的角落，在展覽裡百花齊放，衝擊著觀眾的視覺感官。

林智堅指出，春節期間，新竹的藝術氛圍正濃烈，除了風城美展外，更有東門城及護城河周邊的新竹過好年活動，設置小豬太空人造型的大型主燈及周邊6件裝置藝術作品，用藝術迎接新春。他邀請市民朋友參觀完美展後，傍晚散步到浪漫的護城河畔，跟著小豬太空人的腳步，探索新竹夜晚之美，發現更多專屬於新竹的「美力」畫面。