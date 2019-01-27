10多年台中桃園往返展愛 「志工狂人」遇真愛喜獲頭胎

2019-01-27 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



家扶主任張伏杉（中）與服務15年志工劉妙華(左1)、20年志工林晏呈(右1)合影。圖／桃園家扶中心提供 分享 facebook 桃園家扶中心今天舉行「108年桃園家扶中心志工授證表揚感恩餐會」，共表揚30名資深志工、15名績優志工、3卸任志工隊隊長，現場200名志工夥伴出席，桃園市長鄭文燦、家扶主委張建隆等人都到場祝賀。

來自雲林的劉妙華與先生結婚後北上在中壢定居，育有3名女兒，民國76年一場意外，先生在工作中發生意外而病逝，頓時失去家庭支柱。76年至78年間由鄰居介紹接受桃園家扶中心接受協助，劉妙華憑著堅強的耐力白天工作，晚上兼職，雖然忙碌但仍一人咬緊牙根照顧3名幼女，如今孩子都自成家立業。

劉妙華感謝家扶當年適時援助金錢援助和精神力量，退休後選擇當志工回饋家扶。民國92年加入「中壢溫媽媽愛家服務隊」，参與兒保宣傳短劇演出，也和社工一起投入端午送粽香給需要的家庭，最遠送到復興區等山地偏鄉。今年74歲的劉妙華同時也是內壢元生國小交通導護、社區里民環保志工，這15年來助人的熱情始終如一，成為讓愛傳下去的模範。

林晏呈來自雲林麥寮的鄉下，民國86年「北漂」桃園發展，白天工作，晚上在工廠宿舍休息。他在因緣際會下進入桃園家扶展愛服務隊，一轉眼20年，他自87年至93年參與過兒童保護宣導、籌備國中生成長營活動，支援過大大小小服務。

93年林晏呈調回台中工作，距離並未減少他對展愛隊的熱忱，每個月有2個周末回桃園繼續擔任展愛志工，10多年不間斷。最近4年林晏呈持續投入大活動，累積至今從台中到桃園往返一共累計2000公里的里程，是桃園家扶社工口中的「志工狂人」。

44歲的林晏呈自從加入展愛隊後，就許下心願「希望愛情跟展愛可以兼得」，他幾近狂熱的服務態度，吸引同為熱血展愛人太太的目光，結為連理，夫婦的熱忱和愛心成為佳話，夫妻的第一個孩子這個月剛出生，他發下豪語希望未來孩子長大後，能夠跟著爸爸媽媽一起投入志工服務的行列。