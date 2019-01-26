檢舉亂丟菸蒂月入超過10萬 「婚逃賣卵蛋」

2019-01-26 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



行車記錄器、密錄器普遍，亂丟菸蒂檢舉案件逐年增加，檢舉成案每件開罰1200元，檢舉人可獲600元獎金，苗栗縣環保局統計每個月約有1、20人檢舉，件數約500至800件，有的職業檢舉達人每月獎金收入甚至超過10萬元，比一般上班族薪水還高。

縣環保局統計，前年檢舉亂丟廢棄物共6310件，去年增至7904件，明顯增加，其中亂丟菸蒂占9成，檢舉案件約有9成會成案，依廢棄物清理法可開罰1200元至6000元，苗栗縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法規定，依實收罰款金額50%發給檢舉人獎金。

環保局指出，亂丟菸蒂都裁罰1200元，檢舉獎金扣除稅金每件實拿480元，近年來檢舉踴躍，尤其行車記錄器、密錄器普遍，每個月約有1、20檢舉，件數約500至800件，有的1次就檢舉1、200件，頭份、竹南及苗栗等人口密集的地區，都出現專業的檢舉達人。

其中頭份地區一名專業的檢舉人，從民國101年起每個月都寄影片檢舉，每個月獎金收入都超過10萬元，最高還達15萬元，比一般上班族薪資還高，有的檢舉人月收入也有3萬元至7萬元。

環保局指出，被檢舉亂丟菸蒂的對象都是汽、機車駕駛人，以行進間或路口停等紅燈時亂丟菸蒂最多，停在路旁抽菸，菸蒂隨手丟入側溝、排水溝的檢舉案件也不少，錄下拋擲菸蒂的動作及車號，環保局即會以車追人開罰。

環保局從檢舉影片觀察，專業的檢舉人發現有人邊騎機車邊抽菸或開車時車窗打開，就會一路跟拍，只要有丟亂菸蒂的情形，就會檢舉，有的還跟拍到駕駛人停在路旁小便，一樣開罰。