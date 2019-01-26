寶山水庫成私人「垃圾場」 民眾憂汙染水源

2019-01-26 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣目前有兩座水庫，分別是位於寶山鄉的寶山水庫及寶山第二水庫，水庫水源主要都來自頭前溪上游的上坪溪，是提供大新竹地區每天50到60噸生活、生產、生態所需的關鍵水資源，但近來卻有民眾投訴，寶山水庫經常被偷倒大量民生垃圾，憂心重要的水資源受到汙染。

投訴的民眾表示，平常都會到寶山水庫旁的環湖步道散步，不只一次看到旁邊的樹林、坡地有大量的垃圾，雖然不是有毒的事業廢棄物，是一些民生垃圾、舊衣服、棉被以及廢棄家具等，但旁邊就是水庫，仍擔心會汙染水資源，建議管理機關多裝幾個監視器就可以避免水庫垃圾亂倒。

自來水公司第三區管理處副處長王亮中則表示，寶山水庫轄區大，不可能在每個被偷倒垃圾的區域裝監視器，不過為了避免水源受汙染，在幾個重要的取水口都已有裝設監視器，每2到3天也都會派員開船去湖上巡邏，未來會再加強巡邏，防止偷倒垃圾的事件發生。

王亮中說，水庫轄區大，要抓到民眾正在偷倒垃圾不容易，只能看到行為結果，若民眾有發現被偷倒垃圾，可以通報鄉公所或是環保局，過去就有民眾因貪圖方便，將家裡的垃圾傾倒在人煙稀少的水庫，最後被依《廢棄物清理法》函送法辦。