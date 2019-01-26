親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

寶山水庫成私人「垃圾場」 民眾憂汙染水源

2019-01-26 16:30聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣目前有兩座水庫，分別是位於寶山鄉的寶山水庫及寶山第二水庫，水庫水源主要都來自頭前溪上游的上坪溪，是提供大新竹地區每天50到60噸生活、生產、生態所需的關鍵水資源，但近來卻有民眾投訴，寶山水庫經常被偷倒大量民生垃圾，憂心重要的水資源受到汙染。

投訴的民眾表示，平常都會到寶山水庫旁的環湖步道散步，不只一次看到旁邊的樹林、坡地有大量的垃圾，雖然不是有毒的事業廢棄物，是一些民生垃圾、舊衣服、棉被以及廢棄家具等，但旁邊就是水庫，仍擔心會汙染水資源，建議管理機關多裝幾個監視器就可以避免水庫垃圾亂倒。

自來水公司第三區管理處副處長王亮中則表示，寶山水庫轄區大，不可能在每個被偷倒垃圾的區域裝監視器，不過為了避免水源受汙染，在幾個重要的取水口都已有裝設監視器，每2到3天也都會派員開船去湖上巡邏，未來會再加強巡邏，防止偷倒垃圾的事件發生。

王亮中說，水庫轄區大，要抓到民眾正在偷倒垃圾不容易，只能看到行為結果，若民眾有發現被偷倒垃圾，可以通報鄉公所或是環保局，過去就有民眾因貪圖方便，將家裡的垃圾傾倒在人煙稀少的水庫，最後被依《廢棄物清理法》函送法辦。

新竹縣環保局表示，隨意傾倒垃圾，已違反《廢棄物清理法》，可裁罰1千2至6千元罰鍰，建議民眾發現類似情形，可直接提供證據向環保局檢舉，如果民眾丟棄的是有害的廢棄物，如化學溶液、有毒物質，甚至是有感染性的醫療廢棄物，還可能觸犯刑法，提醒民眾切勿隨地亂丟垃圾。

近來有民眾投訴，寶山水庫經常被偷倒大量民生垃圾，憂心重要的水資源受到汙染。圖／讀...
近來有民眾投訴，寶山水庫經常被偷倒大量民生垃圾，憂心重要的水資源受到汙染。圖／讀者提供
分享
近來卻民眾投訴，寶山水庫經常被偷倒大量民生垃圾，憂心重要的水資源受到汙染。圖／讀...
近來卻民眾投訴，寶山水庫經常被偷倒大量民生垃圾，憂心重要的水資源受到汙染。圖／讀者提供
分享

水庫廢棄物新竹
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

好嗨！蘇貞昌的電火球照亮傳統市場 親自走訪接地氣

2019-01-26 18:51

竹縣新豐連續2天發現棄置禽流感死雞

2019-01-26 17:11

檢舉亂丟菸蒂月入超過10萬 「婚逃賣卵蛋」

2019-01-26 16:55

寒冬冷颼颼 桃警民送低收戶物資暖心

2019-01-26 16:21

警分局長被打到下跪 躲避球冬令營學生「襲警」不手軟

2019-01-26 15:46

北橫最後一哩路施工 苗栗議員踢爆土方摻垃圾

2019-01-26 15:12

替身障者保肝 桃園今辦免費肝炎肝癌篩檢

2019-01-26 14:29

新竹縣府首辦未婚男女聯誼 今湊35對相見歡

2019-01-26 13:48

清寒生不考學測上成大 打工店老闆為她周日改上班

2019-01-26 12:58

新竹風太大！ 裝置藝術巨大地球昨晚「消風」了

2019-01-26 12:43

好壯觀！桃園千人揮毫寫春聯 新住民、外籍教授也參賽

2019-01-26 11:54

國一生多益考930高分 祕訣之一是手機改英文版介面

2019-01-26 09:27

桃竹年節垃圾這麼收 注意這點別被罰錢

2019-01-26 09:26

7年級農友接家業 園藝一條龍服務吸豪宅客

2019-01-26 07:31

桃市募250名「資收大軍」 助弱勢度寒冬

2019-01-25 23:00

建構友善土地 「雞堡」除雜草不再「寸草不留」

2019-01-25 22:39

「4吃」口訣好吞咬 長輩聰明呷 營養跟著來

2019-01-25 22:35

苗縣老人共餐「遍地開花」 人瑞天天報到

2019-01-25 22:33

被罵不幫喪家收腳尾飯廚餘 真相讓人傻眼

2019-01-25 19:56

新竹市長林智堅秀廚藝 白鯧、米粉超好味

2019-01-25 17:32

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03

鄭文燦：清潔隊收垃圾不收紅包 一句真摯感謝心意足

2019-01-25 14:39

竹市首創雜草管理示範區 「移動雞堡」治雜草護生態

2019-01-25 13:57

寧靜區有成效 專家提出3建議

2019-01-25 13:42

網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37

桃園大園區明日停水11小時 預計影響500戶

2019-01-25 13:36

守護孩童安全 桃園推交通寧靜區

2019-01-25 13:27

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

NET捐80萬提貨券 家貧兒第一次挑新衣媽媽紅了眼眶

2019-01-26 12:09

檢舉亂丟菸蒂月入超過10萬 「婚逃賣卵蛋」

2019-01-26 16:55

台中沙鹿區間測速年底上路 5年釀3死6傷是設置主因

2019-01-26 11:17

高市推董事長帶路 汕頭火鍋韓國瑜、陳其邁都愛吃

2019-01-26 18:17

余天透早拜票 見年輕菜販嘆：我兒像你一樣努力就好了

2019-01-26 08:14

阿嬤做清潔工養全家 他曾偷塞1千元獎學金到口袋貼補家用

2019-01-26 13:06

新竹風太大！ 裝置藝術巨大地球昨晚「消風」了

2019-01-26 12:43

九份私人停車場敲竹槓 遊客停3小時花600元

2019-01-26 15:19

清寒生不考學測上成大 打工店老闆為她周日改上班

2019-01-26 12:58

花蓮青年住宅復工 縣府：明年中一定會蓋完

2019-01-26 09:59

新竹縣府首辦未婚男女聯誼 今湊35對相見歡

2019-01-26 13:48

台26線「當心行人」號誌牌被人惡搞 駕駛：看了好害羞

2019-01-26 14:20

雞蛋半價3斤鴨肉百元有找 雲林斗南特賣民眾瘋搶

2019-01-26 12:35

捕獲野生朱立倫 嘉市文化路夜市吃沙鍋魚頭還排隊外帶

2019-01-26 20:12

天津路年貨大街灑20萬紅包擠爆 網友：搶到小孩都走失

2019-01-26 21:13

國一生多益考930高分 祕訣之一是手機改英文版介面

2019-01-26 09:27

北橫最後一哩路施工 苗栗議員踢爆土方摻垃圾

2019-01-26 15:12

TVBS記者錢怡君 將出任台中市政府有給職顧問

2019-01-26 22:04

私家車放校園 侯友宜：即使退休仍會究責

2019-01-26 13:16

校長私車停校園提前退 考核獎金退休金減少

2019-01-26 21:59

中油飯碗難捧 甄選得攀高負重辨色 競跑動用紅外線測速

2019-01-26 17:29

不識字的75歲阿嬤上書法班 寫一手好書法

2019-01-26 19:17

原民進黨陳滄江破冰登陸 與陸方討論金閩「新四通」

2019-01-26 18:06

台中烏日5公頃免費拔蘿蔔 萬人下田好開心

2019-01-26 12:34

台電千人拔蘿蔔 彰化溪州5分地明天開拔

2019-01-26 08:26

「每人背後都有辛酸故事」夫妻18年照顧33孩子當親生

2019-01-26 16:45

北農新總座翁震炘 遭疑適法性

2019-01-25 23:57

春節連假九份想進得去出得來 停車及交管看這裡

2019-01-26 10:38

麥寮港改制雲林國際商港 二階段連署呼籲全民一起來

2019-01-26 17:13

雲林麥寮空氣品質紫爆 民怨：鼻子壞掉了

2019-01-26 15:58

警分局長被打到下跪 躲避球冬令營學生「襲警」不手軟

2019-01-26 15:46

商總450位企業人士看好南台灣 韓國瑜和4縣市伸手歡迎　

2019-01-26 19:51

虎尾長青食堂每人700元加菜金 老爺爺：可吃鮑魚烏魚子

2019-01-26 18:20

寶山水庫成私人「垃圾場」 民眾憂汙染水源

2019-01-26 16:30

影／屏東霧臺櫻花季今展開 櫻花王春節可望盛開

2019-01-26 15:14

陳家欽拜會柯文哲 外界關注陳嘉昌動向

2019-01-26 16:55

竹縣新豐連續2天發現棄置禽流感死雞

2019-01-26 17:11

好壯觀！桃園千人揮毫寫春聯 新住民、外籍教授也參賽

2019-01-26 11:54

好嗨！蘇貞昌的電火球照亮傳統市場 親自走訪接地氣

2019-01-26 18:51

7年級農友接家業 園藝一條龍服務吸豪宅客

2019-01-26 07:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top