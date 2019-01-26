桃園農業市集「年貨大街」開張 年貨農產特賣超澎湃

2019-01-26 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為感謝農民過去一年來辛勞，桃園市農業局今日於桃園假日農業創意市集，舉辦「108年度八德區各界慶祝農民節暨年貨大街開幕活動」，不僅肯定八德區稻米、蔬菜品質優良，歷年來獲獎無數，由市長鄭文燦公開表揚優秀農民，此外也宣布農業年貨大街正式開賣，也歡迎大家踴躍採購。

鄭文燦指出，八德區農會去年總存款68億元，總放款39億元，存放比54%，盈餘2200萬元，財務相當穩健，也積極推廣八德米及蔬菜，尤其八德是米的故鄉，桃園原生稻也出自八德，且在全國產地冠軍米、全國稻米達人競賽中，八德更獲得許多冠軍。

另外，八德也是全桃園網室蔬菜種植面積最大的地區，包括種植吉園圃、有機蔬菜等，可送至桃園及台北。未來市府和石門農田水利會規劃在八德重劃區合作米食文化館，推廣米苔目、粿、粥等各式各樣米食文化，期盼延續傳統並達到教育目的。