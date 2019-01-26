北橫最後一哩路施工 苗栗議員踢爆土方摻垃圾

2019-01-26 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣北橫公路「最後一哩路」斗煥坪至三灣段工程，傳出在內灣段的路基土方夾雜許多垃圾，縣議員陳光軒到場了解，質疑工程明顯有弊端，要求政風單位徹查究責；縣府工務處強調承包商這批土方未能從源頭控管好，已要求提檢討報告及改善料源控管，並責成監造單位加強監督。

陳光軒指出，廠商運送到北橫公路三灣鄉內灣段工地的土方，當地居民昨天就發現有許多垃圾夾雜，今天他到現場了解，工人已開始在挖掘土方裡的垃圾，其中有電磁爐、吸塵器、破衣服、尼龍袋、安全帽、塑膠網、保特瓶、輪胎、塑膠管、鐵管鐵條、枯木等各種廢棄物。

他質疑說，縣府一直引以為傲的北橫公路，現在工程做到「最後一哩路」，如今在三灣發現土方內摻雜那麼多的垃圾，是否當初從頭份段施工就如此，要不是被民眾發現，一旦鋪設瀝青路面後，未來道路品質堪慮，他已要求縣府政風單位要徹查。

縣府工務處長趙清榮表示，鋪設道路的土方有一定的標準，包括樹枝、廢棄物等都不允許摻雜，廠商從土石資源場載運土方到工地時，應事先就清除，帶有雜物的土方被載到工地卸貨，工人還是要清除雜物，顯示廠商料源控管不佳。

趙清榮說，北橫公路目前施工路段，這是第一次發生工地土方夾雜廢棄物情況，其實土方最大成本在於運費，廠商在取土時未做好料源控管，土方品質不穩定還載到工地，讓民眾誤以為是要回填垃圾，已要求廠商提檢討報告並改善，同時責成監造單位加強監督。