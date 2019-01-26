替身障者保肝 桃園今辦免費肝炎肝癌篩檢

2019-01-26 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市今天替身障者免費舉辦肝炎肝癌篩檢活動。圖/肝病防治學術基金會提供 分享 facebook 肝病是台灣的國病，為替身障者健康把關，肝病防治學術基金會結合扶輪人愛心善款， 今天與桃園市府合作舉辦「愛無礙免費肝炎肝癌篩檢」活動，超過百名身障者到場進行免費肝病、血液常規、癌症指數等檢查，肝基會執行長楊培銘與桃園市長鄭文燦、國際扶輪3523地區、台北市華中扶輪社長阮朝宗也親自參與，希望透過篩檢能及早發現、及早治療。

肝基會執行長楊培銘說，肝基會近年陸續於北中南等地為燒燙傷、聽障、脊隨損傷、顏面損傷及視障朋友做免費肝臟檢查，發現「脂肪肝」人數偏多，尤其現代人吃太好又少動，導致脂肪肝發生率提高，為避免脂肪肝演變成肝發炎、肝硬化甚至肝癌，需定期追蹤，每半年抽血驗肝指數及做腹部超音波檢查。

楊也提到，近年來許多學者研究發現， B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險。B型肝炎病毒與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，均由血液和體液傳染，譬如說穿耳洞、針灸、刺青，若未用拋棄式針頭，就有可能造成感染，在經過二、三十年的演變後，就有可能逐漸病發肝硬化及肝癌。

生命鬥士袁凱昌今天受邀分享生命歷程並參與篩檢活動，他求學期間參與不少機器人大賽，畢業後已有竹科公司要邀約他畢業後去上班，未料當兵一個月後遭遇車禍，因為頸椎粉碎造成中樞神經受損，導致四肢癱瘓。

袁說，當時才24歲，為了復健開始奔波台北榮總、振興醫院，為回報母親的付出關懷，他加入「桃園脊髓潛能發展中心」受訓學習自立，袁妻今天也陪丈夫出席活動，感謝肝基會和台北市華中扶輪社的愛心，希望鼓勵更多身陷困境的弱勢家長，勇敢走出困境，為了孩子為了自己，更要照顧健康好好的生活下去。