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新竹縣府首辦未婚男女聯誼 今湊35對相見歡

2019-01-26 13:48聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣政府首次辦理的「漫漫藝日緣」未婚男女聯誼，今天在充滿日式建築與人文藝術氣息的竹東蕭如松藝術園區登場，約70位來自各行各業的男女，在主持人帶領下，透過小遊戲互動了解彼此，談工作、聊未來、說夢想，彼此留下美好印象與聯絡方式。

青年事務中心主任田永元表示，為了鼓勵青年成家立業，新竹縣長楊文科一上任就立刻成立「青年事務中心」，並舉辦「未婚聯誼活動」，希望鼓勵青年們找到自己的另一半，宜居、樂居在新竹縣。首場未婚聯誼活動一開放報名，短短3小時內立刻秒殺。

此活動對外開放新竹縣工作或居住的45歲以下單身青年報名，共有60位女性、159位男性報名，不過考慮到場地大小，依報名順序決定錄取名額男女各35名，女生平均年齡約32歲，最年輕為22歲；男性平均年齡34歲，最年輕為24歲。參加人從事的產業別眾多，其中以科技業最多，共22位，其次是軍警消公教人員共11位。沒被錄取的年輕男女也不用氣餒，第二場活動將會優先錄取。

活動現場也特別設計幾個小遊戲，讓青年朋友在遊戲互動中瞭解彼此。參加的彭小姐說，自己是一名護理師，因為工作繁忙，較少有機會認識異性，在親朋好友的鼓勵下決定參加這次的聯誼活動，希望能多認識朋友。

還有一位從事服務業的青年，是攝影師也是音控師，今年32歲的他表示，自己參加過不少聯誼活動，常常會上網搜尋相關訊息，看到新竹縣政府首次舉辦，馬上就報名參加，希望能藉由這些聯誼活動找到自己的另一半。

新竹縣長楊文科表示，雖然新竹的生育率以平均來說算高，但還是希望新竹縣的未婚男女能盡快成家立業，多生幾個小孩，縣政府也有育兒津貼補助，讓年輕爸媽可以不用擔心。

楊文科也指出，青年事務中心下一步將規劃與竹北就業中心、縣政府勞工處及數間科技大廠人資處合作就業相關活動，執行在地選才、就地徵才，增加新竹縣青年們的就業機會。未來將針對即將畢業的大專院校學生及社會新鮮人提供職涯探索及規劃服務，也將協助中高齡轉職族群，提供在職課程及職場學習。

約70位來自各行各業的男女，在主持人帶領下，透過小遊戲互動了解彼此。記者陳斯穎／...
約70位來自各行各業的男女，在主持人帶領下，透過小遊戲互動了解彼此。記者陳斯穎／攝影
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由新竹縣政府首次辦理的「漫漫藝日緣」未婚男女聯誼，今天在充滿日式建築與人文藝術氣...
由新竹縣政府首次辦理的「漫漫藝日緣」未婚男女聯誼，今天在充滿日式建築與人文藝術氣息的竹東蕭如松藝術園區登場。記者陳斯穎／攝影
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新竹聯誼楊文科
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