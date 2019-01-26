新竹縣府首辦未婚男女聯誼 今湊35對相見歡

2019-01-26 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



由新竹縣政府首次辦理的「漫漫藝日緣」未婚男女聯誼，今天在充滿日式建築與人文藝術氣息的竹東蕭如松藝術園區登場，約70位來自各行各業的男女，在主持人帶領下，透過小遊戲互動了解彼此，談工作、聊未來、說夢想，彼此留下美好印象與聯絡方式。

青年事務中心主任田永元表示，為了鼓勵青年成家立業，新竹縣長楊文科一上任就立刻成立「青年事務中心」，並舉辦「未婚聯誼活動」，希望鼓勵青年們找到自己的另一半，宜居、樂居在新竹縣。首場未婚聯誼活動一開放報名，短短3小時內立刻秒殺。

此活動對外開放新竹縣工作或居住的45歲以下單身青年報名，共有60位女性、159位男性報名，不過考慮到場地大小，依報名順序決定錄取名額男女各35名，女生平均年齡約32歲，最年輕為22歲；男性平均年齡34歲，最年輕為24歲。參加人從事的產業別眾多，其中以科技業最多，共22位，其次是軍警消公教人員共11位。沒被錄取的年輕男女也不用氣餒，第二場活動將會優先錄取。

活動現場也特別設計幾個小遊戲，讓青年朋友在遊戲互動中瞭解彼此。參加的彭小姐說，自己是一名護理師，因為工作繁忙，較少有機會認識異性，在親朋好友的鼓勵下決定參加這次的聯誼活動，希望能多認識朋友。

還有一位從事服務業的青年，是攝影師也是音控師，今年32歲的他表示，自己參加過不少聯誼活動，常常會上網搜尋相關訊息，看到新竹縣政府首次舉辦，馬上就報名參加，希望能藉由這些聯誼活動找到自己的另一半。

新竹縣長楊文科表示，雖然新竹的生育率以平均來說算高，但還是希望新竹縣的未婚男女能盡快成家立業，多生幾個小孩，縣政府也有育兒津貼補助，讓年輕爸媽可以不用擔心。