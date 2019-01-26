清寒生不考學測上成大 打工店老闆為她周日改上班

2019-01-26 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市育達高中普通科菁英班高三學生葉沛嫻，參加國立成功大學學士班特殊選才招生，錄取不分系學士學位學程，這個管道只開放四個名額、入學分數僅次於醫學系。

育達高中校長陳錦亮表示，錄取的學生在經濟上屬於弱勢，成大為了讓學生安心就學，提供第一學年學雜費及住宿費全免，自第二學年起，成績優異者依規定全免當學年學雜費，以完備的輔導機制資源，幫助弱勢學生自在學習。

葉沛嫻與媽媽和妹妹同住；由於家庭遭逢變故成為低收戶，媽媽無法負擔她與4歲妹妹的生活，她必須靠打工、獎學金百分之百負責自己的生活費、學費， 甚至要幫媽媽分擔經濟，因此高一平日到麵店打工，後來寒暑假、例假日多兼一份炭烤店打工，供應家中許多支出，炭烤店老闆知道她的處境，原本周日放假，還因此改成營業日讓她能賺錢，生意好的時候也會加薪。

「我不會因此變得悲觀、自我封閉」，葉沛嫻表示，從小面臨許多挑戰，事實上，她是一個樂觀正向且積極進取的人，「因為我知道唯有積極正向，才有機會克服一切不幸」。

她把這一切看成家庭給她的養分，讓她迅速地成長茁壯，雖然經歷的過程辛苦，但也只有辛苦過後的果實嚐起來最甜美。因此不把困境當作阻礙，而是將其當作養分，更有力量迎向未來。導師鍾佳君說，葉沛嫻生長在遭逢變故的單親家庭中，比起其他同學更加成熟懂事，同時培養獨立自主的處事態度。

葉沛嫻學習成績優異，熱心服務且興趣廣泛，不僅以認真負責的態度擔任班級與社團幹部，參加校內外競賽更是獲獎無數，也透過舞蹈、太鼓、排球和營隊服務等課外活動培養興趣專長。她認為，在資訊發達的社會，如果只擁有一種專業能力，已無法順應時代潮流，因此她決定申請成大不分系學士學位學程，藉由多元學習尋找個人定位，成為具備全方位菁英領袖特質的跨域人才。