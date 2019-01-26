新竹風太大！ 裝置藝術巨大地球昨晚「消風」了

2019-01-26 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市政府「2019新竹過好年」以「探索」為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，在新竹市府幸福廣場最近都可見一枚巨大裝置藝術地球「蓋亞」上方漂浮，短短幾日已成為拍照打卡熱點。不過，今天上午卻傳出「蓋亞」消風。對此，新竹市政府發出公告指出，寒流來襲風速大，為避免造成民眾危險，作品「蓋亞」垂降收起，待天氣穩定後將再展出。

最近，「蓋亞」在點亮後，已在網路上引起話題，有不少民眾搶先來拍照。今天上午，民眾到場打算拍照打卡，卻發現「消風」了，把照片放置臉書社團新竹爆料公社，引起討論。

策展人為都市藝術工作室專案經理葉書維指出，由於「蓋亞」為氣球帆布內裝鼓風機充氣，昨晚因寒流來襲風超大，把接電的插頭處吹到脫離，才出現消風的情況。不過，「蓋亞」並未受損，目前考量風勢過大，決定先將「蓋亞」垂降收起，待天氣穩定後將再展出，最快下周二將可再與民眾相見。