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好壯觀！桃園千人揮毫寫春聯 新住民、外籍教授也參賽

2019-01-26 11:54聯合報 記者張裕珍╱即時報導

第13屆桃園全國春聯書法比賽今天於桃園巨蛋舉行決賽開筆儀式，8組別共吸引1040人報名揮毫，場中參賽者年齡層分布廣，小至7歲、大至90歲，新住民組則有來自越南、中國與德國等國籍書法愛好者參與，市長鄭文燦今早出席開筆，肯定書法怡情養性，市府將致力書法教育向下紮根。

桃園市政府文化局連續13年舉辦全國春聯書法比賽，每年吸引千人報名，儼然成為年度書法界盛事，共分「國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中組、大專組、社會組、長青組與新住民組」8個組別，千名參賽者不畏低溫，今天齊聚桃園巨蛋依組別不同，現場拿到題目即著手揮毫。

決賽今天早上登場，上千名參賽者積極應試，有些人小心謹慎地先用宣紙練筆，有些人則直接在春聯上揮毫書寫，或坐或站專注揮毫，樣態各不相同，90歲的陳作楠是場中最高齡者，也以擅長的草書輕鬆揮毫春聯。

新住民組則有15人參賽，來自德國在中央大學任教的羅南德是書法賽熟面孔，今天也不缺席，來自中國遼寧省的新住民王曉梅則身穿改良式旗袍，格外引人注目，王說，繁體字寫書法，更能呈現文字美感，她平時從事蝶谷巴特教學，為增添作品豐富性，平時有空就提筆練字，今年得知有書法比賽，也響應報名，笑說還好有新住民組，「否則不敢參加呢」。

鄭文燦與市府文化局長莊秀美、書法名家林進忠、簡銘山、吳英國、張松蓮、謝榮恩、李秀華、莊千慧等評委共同開筆，書寫由本屆賽事命題委員杜忠誥教授命題之吉祥語，留下墨寶「兩間含萬類，相感以精誠」十字，鄭說，以前國中時曾參加書法班，還拿下縣賽第一名，上手雖容易，但要層次不斷提高卻不容易，也期勉台下參賽者，能循序漸進追求進步。

鄭文燦也說，書法呈現漢字藝術之美以及文化底蘊，在台灣具有悠久傳統，書法學習也具有多層次意義，長者能怡情養性、增進健康，亦可減少老人失智，孩子可藉由書法進入文化世界，他指示文化局、美術館可和教育局合作，培養更多種子書法老師，讓書法教育向下紮根。

第13屆桃園全國春聯書法比賽今天於桃園巨蛋舉行決賽，市長鄭文燦等人受邀開筆。記者...
第13屆桃園全國春聯書法比賽今天於桃園巨蛋舉行決賽，市長鄭文燦等人受邀開筆。記者張裕珍／攝影
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第13屆桃園全國春聯書法比賽今天於桃園巨蛋舉行決賽，市長鄭文燦（左二）受邀開筆。...
第13屆桃園全國春聯書法比賽今天於桃園巨蛋舉行決賽，市長鄭文燦（左二）受邀開筆。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，市長鄭文燦（右）視察替選...
桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，市長鄭文燦（右）視察替選手打氣。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，選手聚精會神揮毫。記者張...
桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，選手聚精會神揮毫。記者張裕珍／攝影
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來自中國遼寧省的新住民王曉梅則身穿改良式旗袍，首度參賽。記者張裕珍／攝影
來自中國遼寧省的新住民王曉梅則身穿改良式旗袍，首度參賽。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，選手聚精會神揮毫。記者張...
桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，選手聚精會神揮毫。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，場面壯觀。記者張裕珍／攝...
桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，場面壯觀。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，場面壯觀。記者張裕珍／攝...
桃園市政府文化局今天舉行全國春聯書法比賽，吸引千人參與，場面壯觀。記者張裕珍／攝影
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90歲的陳作楠是場中最高齡者，也以擅長的草書輕鬆揮毫春聯。記者張裕珍／攝影
90歲的陳作楠是場中最高齡者，也以擅長的草書輕鬆揮毫春聯。記者張裕珍／攝影
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