影／施情畫義 近200名藝術家投入愛心美展

2019-01-26 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動今年移師苗北藝文中心展出，昨天熱鬧舉行開幕儀式，這項藝術創作結合愛心的活動已邁入第4年，今年吸引多達178名藝術工作者投入，作品308件，在歲末寒冬展現藝術之美和愛心暖流，只要捐助2000元，就可收藏1件，其中不乏名家作品。

這項美術特展及愛心活動，過去由中港溪美術研究會結合企業發起，獲熱烈回響，縣府4年前接手並擴大辦理，並結合中油、台電及企業贊助經費，協助裱框、出版作品集，縣內藝文社團及藝術家許多人都熱情響應，無償提供作品，今年募集到300多件，包含水墨、書法、油畫、攝影、水彩、陶藝等，即日起至2月24日在苗北藝文中心藝廊展出。

昨天上午開幕式，苗栗縣長徐耀昌、通霄電廠副廠長黃清泉、中油台探事業部行政主任黃俊欽、活動發起人沙清華及縣內各美術社團理事長、社福機構人員與會，邀約民眾踴躍參觀美展，響應愛心公益，徐耀昌並以6666元的吉祥數字競標義賣作品。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，今年特展308件作品，民眾只要捐款2000元給幼安、華嚴、廣愛、新苗、聖家、德芳、明德及創世等8間縣內慈善公益機構，就能以抽籤方式隨機收藏其中一件，此外有8件作品採競標方式義賣，起標價5000元，可至現場專區自由競標。