國一生多益考930高分 祕訣之一是手機改英文版介面

2019-01-26 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



林園市六和高中附設國中部一年級學生張芷霏上個月參加多益測驗，拿下930高分，校長林繼生表示，以國一又是土生土長的學生而言著實不容易，她學習英語包括手機改為英語版介面等方法，值得其他學生效法。

張芷霏表示，母親曾留學澳洲，自己雖然是台灣土生土長，但是從小在母親的栽培下從生活中接觸英語，包括在家中常和母親全用英語對話，母親也會訓練孩子用英語的思維來表達，為學好英語紮下基礎。

張芷霏小學原本讀私立雙語學校，但是發現自己的中文程度愈來愈差後，決定轉學至龍潭區的公立小學就讀，希望同時打好中文基礎。在課餘時間，就靠自己閱讀自學累積英文實力，秉持「學英文要多接觸才不會生疏」的原則，因此多看英文字幕或沒字幕的影片、音樂，還把手機換成英文版介面，讓自己在生活中有更多接觸英文的機會，讓英文成為自己的好友。

張芷霏說這次考前並沒有刻意準備與練習題目，正常作息和上課以平常心應考，結果交出930分成績，雖然是高分但是她覺得有些大意，因為沒有特別練習和準備，不然可以更高分。