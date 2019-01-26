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桃竹年節垃圾這麼收 注意這點別被罰錢

2019-01-26 09:26聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園、新竹縣市春節前都加派人力收垃圾和大型廢棄物、家具，桃園市環保局各區清潔中隊即日起至2月2日加派人力，協助民眾處理大型廢棄物或家具，有大型廢棄物清運的需求，請預先與轄區的清潔隊登記，約定時間後再搬到指定地點，千萬不可隨意丟棄，否則可能面臨最高6000元的罰款。

桃園市環保局指出，今年春節有9天假期，桃園市各區春節期間垃圾清運期程為2月3日（周日）下午2時30分起，依清運路線加強清運一趟；4日雖是除夕，各區清潔中隊會加班，從上午9點起，清運一趟至收完為止。

桃園5到8日（大年初一至初四）如同往年停收4天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休息；2月9日（初五）各區清潔中隊收假，從上午9點起清運一趟至收完為止，2月11日起恢復正常清運。

新竹市2016年已改為全年皆可免費清運大型家具，疏散年節前趕清運人力荒，環保局長江盛任表示，因應春節期間垃圾量大幅增加，今年市府特別加碼，除夕前一天小年夜2月3日（日）比照平日收垃圾，除夕（2月4日）及初五（2月9日）兩天則提前半天清運，僅大年初一到初四停收。

此外，如有大型家具及家電清運需求，從1月19日起至2月4日，每天預約登記上限提高至150件，超量會協助順延登記，額滿後將統一安排年後清運，初一至初四暫停登記及清運，預約電話03－5388406。

新竹縣13鄉鎮多數從大年初一到初四皆停收垃圾，包括竹北、竹東、湖口、新豐、芎林、新埔、關西、寶山、峨嵋、五峰。另外，大型家具清運則多數從 1月28日至2月1日開放預約清運，詳細時間可到各鄉鎮公所詢問，或到鄉鎮公所網站查詢。

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